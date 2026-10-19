La comunità tortonese si prepara a celebrare sabato 24 ottobre 2026 il Centenario della benedizione e posa della Prima Pietra del Santuario della Madonna della Guardia, autentico punto di riferimento ecclesiale e civile per l’intero territorio. L’opera affonda le sue radici nel profondo dramma della Prima Guerra Mondiale e nel voto solenne pronunciato da San Luigi Orione il 29 agosto 1918, quando promise di innalzare un tempio mariano a San Bernardino se la Vergine avesse affrettato la pace e protetto i soldati al fronte. A cento anni esatti dalla cerimonia che il 23 ottobre 1926 vide il cardinale Carlo Perosi benedire la prima pietra alla presenza di autorità e fedeli, la città rende omaggio a un simbolo identitario con una giornata ricca di appuntamenti culturali, storici e religiosi.

Dalla tragedia della guerra al Voto solenne di Don Orione

La nascita del Santuario è legata a una delle fasi storiche più drammatiche vissute dalla comunità locale:

gli anni del primo conflitto mondiale, che avevano ridotto in miseria famiglie e paesi privandoli degli uomini chiamati alle armi, con 600.000 caduti italiani, culminando a Tortona in disordini e saccheggi nel 1917;

la decisione di Don Orione, profondamente partecipe delle sofferenze popolari, di promuovere il Voto il 29 agosto 1918: «che si sarebbe innalzato in San Bernardino di Tortona un santuario degno… se la Vergine avesse affrettato la fine della guerra, dando pace al Paese e restituendo alle famiglie i nostri soldati sani, salvi e vincitori»;

il compimento del voto: la conclusione della guerra il 4 novembre 1918 e il ritorno a casa sani e salvi di tutti i soldati tortonesi, salutato dall’esultanza generale della città.

La prima pietra e l’avvio del cantiere a San Bernardino

A distanza di otto anni dal voto, prese corpo la realizzazione materiale del grandioso complesso:

La benedizione della Prima Pietra: officiata nel pomeriggio del 23 ottobre 1926 dal cardinale tortonese Carlo Perosi (nominato il 21 giugno precedente), alla presenza di una folta platea di cittadini e autorità civili ed ecclesiastiche;

officiata nel pomeriggio del 23 ottobre 1926 dal cardinale tortonese Carlo Perosi (nominato il 21 giugno precedente), alla presenza di una folta platea di cittadini e autorità civili ed ecclesiastiche; Le parole di Don Orione: «La prima pietra, cari miei, dobbiamo fondarla nel nostro cuore. E la pietra è Gesù Cristo, è la grazia di Dio dentro di noi, è la vita di Gesù in noi»;

«La prima pietra, cari miei, dobbiamo fondarla nel nostro cuore. E la pietra è Gesù Cristo, è la grazia di Dio dentro di noi, è la vita di Gesù in noi»; L’inizio dei lavori: il 16 aprile 1928, con Don Orione che diede personalmente la prima picconata e lavorò nel cantiere fino a sera nel terreno tra via Genova e via Postumia;

il 16 aprile 1928, con Don Orione che diede personalmente la prima picconata e lavorò nel cantiere fino a sera nel terreno tra via Genova e via Postumia; La costruzione tra le fatiche economiche: l’edificazione proseguì tra il 1928 e il 1931, superando le difficoltà della grande depressione del 1929 grazie all’impegno instancabile dei chierici;

l’edificazione proseguì tra il 1928 e il 1931, superando le difficoltà della grande depressione del 1929 grazie all’impegno instancabile dei chierici; La solenne benedizione: celebrata il 29 agosto 1931 dal vescovo monsignor Simon Pietro Grassi, aprendo la storia di quello che ancora oggi rappresenta il polmone spirituale e meta di pellegrinaggio del Tortonese.

Il programma delle celebrazioni di sabato 24 ottobre 2026

Il calendario degli eventi commemorativi si snoda tra il Teatro Civico e il Santuario:

Ore 10:30 (Teatro Civico di Tortona): Saluto introduttivo del Superiore generale e del Sindaco di Tortona; Relazione di Flavio Peloso: Dal voto alla costruzione del Santuario; Intervento di Donatella Gabba: Architetto, architettura e arte del Santuario; Relazione di Corrado Maggioni: Il Santuario mariano, storia e profezia; Aperitivo conclusivo per i partecipanti.

Ore 15:00 (Santuario della Madonna della Guardia): Visita guidata al Santuario condotta da Don Flavio Peloso.

Ore 17:00 (Santuario della Madonna della Guardia): Solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova; Saluto del Vescovo della Diocesi di Tortona, monsignor Guido Marini.



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