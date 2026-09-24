Traguardo storico per l’Unitre di Novi Ligure: l’associazione culturale e di volontariato celebra quest’anno quarant’anni di attività, inaugurando ufficialmente il nuovo anno accademico 2026/2027 giovedì 1° ottobre alle ore 15:30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica in via Marconi 66. Mentre le iscrizioni sono già aperte da martedì 22 settembre, si prepara un ricco calendario di lezioni, laboratori ed eventi incentrati sul tema conduttore “Il mondo che cambia”.

Iscrizioni e recapiti utili

Le lezioni sono aperte a tutti gli interessati senza alcun requisito legato a titoli di studio pregressi. Gli interessati possono formalizzare l’adesione:

Presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi 66), ogni martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30, oppure direttamente in occasione dei primi incontri.

Per gli studenti delle scuole superiori e degli istituti professionali l’accesso è gratuito, grazie alla collaborazione attivata con i presìdi scolastici della città.

Per richiedere informazioni dettagliate è possibile scrivere all’indirizzo email noviligure@unitre.net oppure contattare telefonicamente la direttrice dei corsi Patrizia Orsini al numero 392 6001256.

Quarant’anni di storia e l’inaugurazione del 1° ottobre

Fondata nel 1986, l’Unitre novese festeggia quattro decenni di costante presenza sul territorio, iniziati nell’Aula Magna del Collegio San Giorgio e proseguiti dal 2006 nelle sale della Biblioteca Civica “G. Capurro”.

La cerimonia di apertura di giovedì 1° ottobre vedrà i saluti della presidente Ada Geraldini Caraccia e la presentazione delle attività a cura di Patrizia Orsini e Maria Angela Soatto. A seguire si terrà l’evento inaugurale con il celebre fisarmonicista internazionale Gianni Coscia affiancato dall’attore e performer teatrale Davide Sannia, con una lezione-concerto arricchita da racconti dedicati allo storico legame di amicizia tra Coscia e il grande scrittore Umberto Eco.

Il programma dei primi tre mesi (ottobre – dicembre 2026)

Le lezioni ordinarie si svolgeranno il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 17:30. Ecco una sintesi degli appuntamenti in programma fino a fine anno:

Ottobre: il 6 ottobre focus su attualità e geopolitica con Stefano Quirico (“Il ruolo dell’Europa nel mondo contemporaneo”); l’8 ottobre antropologia con Bruno Barba (“Siamo tutti meticci”); il 13 ottobre approfondimento storico con Daniele Borioli su “Il caso Moro”; il 15 ottobre astronomia con Valter Luna; il 20 ottobre benessere e salute con la lezione di Pilates di Salvo Cannizzaro; venerdì 23 ottobre incontro speciale su paesaggio e territorio con Oscar Farinetti e Piercarlo Grimaldi; il 27 ottobre letteratura con Laura Guglielmi (“Mary Shelley”); il 29 ottobre focus sulla figura femminile nell’Asia tradizionale con Francesco Montessoro.

il 6 ottobre focus su attualità e geopolitica con Stefano Quirico (“Il ruolo dell’Europa nel mondo contemporaneo”); l’8 ottobre antropologia con Bruno Barba (“Siamo tutti meticci”); il 13 ottobre approfondimento storico con Daniele Borioli su “Il caso Moro”; il 15 ottobre astronomia con Valter Luna; il 20 ottobre benessere e salute con la lezione di Pilates di Salvo Cannizzaro; venerdì 23 ottobre incontro speciale su paesaggio e territorio con Oscar Farinetti e Piercarlo Grimaldi; il 27 ottobre letteratura con Laura Guglielmi (“Mary Shelley”); il 29 ottobre focus sulla figura femminile nell’Asia tradizionale con Francesco Montessoro. Novembre: il 3 novembre storia americana con Roberto Maccarini e arte con la conferenza di Bruno Volpi su Claude Monet; il 10 novembre geopolitica con Giorgio Barberis; il 12 novembre secondo appuntamento con Francesco Montessoro sulla donna in Asia; il 17 novembre spazio ai diritti femminili con Alba Angelucci; il 19 novembre intelligenza artificiale in medicina con Arianna Dagliati; il 24 novembre ricerca scientifica con Francesca Paola Rivaro sul Polo Nord; il 26 novembre cinema americano con il critico Roberto Lasagna.

il 3 novembre storia americana con Roberto Maccarini e arte con la conferenza di Bruno Volpi su Claude Monet; il 10 novembre geopolitica con Giorgio Barberis; il 12 novembre secondo appuntamento con Francesco Montessoro sulla donna in Asia; il 17 novembre spazio ai diritti femminili con Alba Angelucci; il 19 novembre intelligenza artificiale in medicina con Arianna Dagliati; il 24 novembre ricerca scientifica con Francesca Paola Rivaro sul Polo Nord; il 26 novembre cinema americano con il critico Roberto Lasagna. Dicembre: il 1° dicembre al Cinema Multisala Moderno (ore 15:00) proiezione del classico “A qualcuno piace caldo” di Billy Wilder; il 3 dicembre approfondimento sul melodramma verdiano con Piercarlo Guglielmero; il 10 dicembre incontro sul cinema italiano moderno con Roberto Lasagna; il 15 e il 22 dicembre lezioni musicali dedicate rispettivamente all’opera di Mozart (Piercarlo Guglielmero) e al balletto “Spartacus” (Andrea Bobbio); il 17 dicembre letteratura e impegno civile con Federica Roncati sui romanzi di Viola Ardone.

Laboratori e attività sul territorio

Accanto alle conferenze d’aula, il cartellone include uscite culturali (come la visita agli stabilimenti Piaggio e le escursioni naturalistiche locali) e laboratori collaterali, tra cui i corsi gastronomici di “Nonsolovino”, burraco, scacchi, ginnastica, disegno all’acquerello e incontri divulgativi su salute e corretta spesa alimentare in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e nutrizionisti specializzati.Traguardo storico per l’Unitre di Novi Ligure: l’associazione culturale e di volontariato celebra quest’anno quarant’anni di attività, inaugurando ufficialmente il nuovo anno accademico 2026/2027 giovedì 1° ottobre alle ore 15:30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica in via Marconi 66. Mentre le iscrizioni sono già aperte da martedì 22 settembre, si prepara un ricco calendario di lezioni, laboratori ed eventi incentrati sul tema conduttore “Il mondo che cambia”.

Iscrizioni e recapiti utili

Le lezioni sono aperte a tutti gli interessati senza alcun requisito legato a titoli di studio pregressi. Gli interessati possono formalizzare l’adesione:

Presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi 66), ogni martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30, oppure direttamente in occasione dei primi incontri.

Per gli studenti delle scuole superiori e degli istituti professionali l’accesso è gratuito, grazie alla collaborazione attivata con i presìdi scolastici della città.

Per richiedere informazioni dettagliate è possibile scrivere all’indirizzo email noviligure@unitre.net oppure contattare telefonicamente la direttrice dei corsi Patrizia Orsini al numero 392 6001256.

Quarant’anni di storia e l’inaugurazione del 1° ottobre

Fondata nel 1986, l’Unitre novese festeggia quattro decenni di costante presenza sul territorio, iniziati nell’Aula Magna del Collegio San Giorgio e proseguiti dal 2006 nelle sale della Biblioteca Civica “G. Capurro”.

La cerimonia di apertura di giovedì 1° ottobre vedrà i saluti della presidente Ada Geraldini Caraccia e la presentazione delle attività a cura di Patrizia Orsini e Maria Angela Soatto. A seguire si terrà l’evento inaugurale con il celebre fisarmonicista internazionale Gianni Coscia affiancato dall’attore e performer teatrale Davide Sannia, con una lezione-concerto arricchita da racconti dedicati allo storico legame di amicizia tra Coscia e il grande scrittore Umberto Eco.

Il programma dei primi tre mesi (ottobre – dicembre 2026)

Le lezioni ordinarie si svolgeranno il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 17:30. Ecco una sintesi degli appuntamenti in programma fino a fine anno:

Ottobre: il 6 ottobre focus su attualità e geopolitica con Stefano Quirico (“Il ruolo dell’Europa nel mondo contemporaneo”); l’8 ottobre antropologia con Bruno Barba (“Siamo tutti meticci”); il 13 ottobre approfondimento storico con Daniele Borioli su “Il caso Moro”; il 15 ottobre astronomia con Valter Luna; il 20 ottobre benessere e salute con la lezione di Pilates di Salvo Cannizzaro; venerdì 23 ottobre incontro speciale su paesaggio e territorio con Oscar Farinetti e Piercarlo Grimaldi; il 27 ottobre letteratura con Laura Guglielmi (“Mary Shelley”); il 29 ottobre focus sulla figura femminile nell’Asia tradizionale con Francesco Montessoro.

il 6 ottobre focus su attualità e geopolitica con Stefano Quirico (“Il ruolo dell’Europa nel mondo contemporaneo”); l’8 ottobre antropologia con Bruno Barba (“Siamo tutti meticci”); il 13 ottobre approfondimento storico con Daniele Borioli su “Il caso Moro”; il 15 ottobre astronomia con Valter Luna; il 20 ottobre benessere e salute con la lezione di Pilates di Salvo Cannizzaro; venerdì 23 ottobre incontro speciale su paesaggio e territorio con Oscar Farinetti e Piercarlo Grimaldi; il 27 ottobre letteratura con Laura Guglielmi (“Mary Shelley”); il 29 ottobre focus sulla figura femminile nell’Asia tradizionale con Francesco Montessoro. Novembre: il 3 novembre storia americana con Roberto Maccarini e arte con la conferenza di Bruno Volpi su Claude Monet; il 10 novembre geopolitica con Giorgio Barberis; il 12 novembre secondo appuntamento con Francesco Montessoro sulla donna in Asia; il 17 novembre spazio ai diritti femminili con Alba Angelucci; il 19 novembre intelligenza artificiale in medicina con Arianna Dagliati; il 24 novembre ricerca scientifica con Francesca Paola Rivaro sul Polo Nord; il 26 novembre cinema americano con il critico Roberto Lasagna.

il 3 novembre storia americana con Roberto Maccarini e arte con la conferenza di Bruno Volpi su Claude Monet; il 10 novembre geopolitica con Giorgio Barberis; il 12 novembre secondo appuntamento con Francesco Montessoro sulla donna in Asia; il 17 novembre spazio ai diritti femminili con Alba Angelucci; il 19 novembre intelligenza artificiale in medicina con Arianna Dagliati; il 24 novembre ricerca scientifica con Francesca Paola Rivaro sul Polo Nord; il 26 novembre cinema americano con il critico Roberto Lasagna. Dicembre: il 1° dicembre al Cinema Multisala Moderno (ore 15:00) proiezione del classico “A qualcuno piace caldo” di Billy Wilder; il 3 dicembre approfondimento sul melodramma verdiano con Piercarlo Guglielmero; il 10 dicembre incontro sul cinema italiano moderno con Roberto Lasagna; il 15 e il 22 dicembre lezioni musicali dedicate rispettivamente all’opera di Mozart (Piercarlo Guglielmero) e al balletto “Spartacus” (Andrea Bobbio); il 17 dicembre letteratura e impegno civile con Federica Roncati sui romanzi di Viola Ardone.

Laboratori e attività sul territorio

Accanto alle conferenze d’aula, il cartellone include uscite culturali (come la visita agli stabilimenti Piaggio e le escursioni naturalistiche locali) e laboratori collaterali, tra cui i corsi gastronomici di “Nonsolovino”, burraco, scacchi, ginnastica, disegno all’acquerello e incontri divulgativi su salute e corretta spesa alimentare in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e nutrizionisti specializzati.