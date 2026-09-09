Il Festival “L’Altro Monferrato” si prepara ad animare il fine settimana con un ricco calendario di appuntamenti tra musica, grande prosa teatrale, natura e spettacoli per famiglie. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre, la tredicesima edizione della rassegna itinerante farà tappa nei comuni di Rocca Grimalda, Carpeneto e Cassinelle, proponendo eventi di assoluto rilievo che spaziano dal concerto dedicato alle celebri colonne sonore del cinema giallo fino all’atteso spettacolo teatrale dell’attore genovese Ugo Dighero.

Giovedì: le “Note in giallo” a Rocca Grimalda

Il weekend culturale si aprirà giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, presso i Giardini Paravidino di Rocca Grimalda con il concerto “Note in giallo”. Protagonista della serata sarà l’Evolution Classical Duo, formazione composta dalla violinista Francesca Giordanino e dal violoncellista Marco De Masi.

I due musicisti (artisti residenti al Teatro Sociale di Camogli dal 2024) si cimenteranno con alcune delle più note melodie noir della storia del cinema e della televisione. Il pubblico potrà ascoltare, tra le altre, l’iconica sigla de “La Signora in Giallo”, il tema de “La pantera rosa”, l’Aria sulla IV corda di Bach tratta da “Seven” e “Night and Day” di Cole Porter, indimenticabile colonna sonora di “Delitto sotto il sole”.

Venerdì: l’omaggio a Dario Fo a Carpeneto

Venerdì 11 settembre l’attenzione si sposterà nella Piazza del Comune di Carpeneto. Sempre alle ore 21:00, andrà in scena Ugo Dighero con la sua personale e acclamata versione di “Mistero buffo”. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, rappresenta un sentito omaggio a Dario Fo nel centenario della sua nascita.

L’attore porterà sul palco due celebri passi dell’opera: “Il primo miracolo di Gesù bambino” e la travolgente “La parpaja topola”. Sulla difficoltà e il fascino di interpretare questi testi in bilico tra dialetto e grammelot, lo stesso Ugo Dighero ha spiegato: «Sono affabulazioni in cui chi racconta interpreta anche tutti i personaggi che dialogano tra loro, quindi bisogna usare tutte le tecniche, soprattutto la commedia dell’arte, con le maschere. Se gestisci tutto ciò, è come sedersi al volante di una Ferrari che bisogna saper guidare, ma va che è una meraviglia».

Domenica a Cassinelle: natura e teatro d’animazione

La giornata di domenica 13 settembre proporrà infine un doppio appuntamento, pensato per unire la scoperta del territorio all’intrattenimento, concentrato interamente nel comune di Cassinelle:

Ore 16:00 – Escursione naturalistica: L’iniziativa “Una volta c’era il mare” porterà i partecipanti da Acqui Terme a Cassinelle alla scoperta delle “pietre verdi” e delle tracce fossili del mare preistorico. A guidare il gruppo (che potrà spostarsi in bicicletta, mezzo consigliato, oppure con mezzi propri) sarà il biologo marino Mariano Peruzzo, in collaborazione con FIAB Alessandria.

L’iniziativa “Una volta c’era il mare” porterà i partecipanti da Acqui Terme a Cassinelle alla scoperta delle “pietre verdi” e delle tracce fossili del mare preistorico. A guidare il gruppo (che potrà spostarsi in bicicletta, mezzo consigliato, oppure con mezzi propri) sarà il biologo marino Mariano Peruzzo, in collaborazione con FIAB Alessandria. Ore 18:00 – Spettacolo teatrale: Presso il Museo del Territorio andrà in scena “Mr. Train”, curato dalla compagnia spagnola Trukitrek. Attraverso uno stile evocativo fatto di teatro senza parole, cinema d’animazione e pupazzi, verrà raccontata la delicata storia dell’incontro tra un burbero capostazione e un cane randagio.

Il progetto e le informazioni utili

Il Festival di teatro, musica e cultura è promosso da AgriTeatro in collaborazione con Naif. Il tema portante di questa tredicesima edizione è “Sognando l’Orient-Express (Meglio in treno)”, un progetto focalizzato sulla mobilità sostenibile e sul viaggio inteso come profonda occasione di incontro. Il programma completo degli eventi e le modalità di prenotazione sono disponibili consultando il sito internet www.agriteatro.it, contattando lo IAT di Ovada o scrivendo all’indirizzo e-mail info@agriteatro.it.