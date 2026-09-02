Presentata ufficialmente la XIII edizione di Expo Valle Arroscia, l’atteso evento che dal 4 al 6 settembre trasformerà Pieve di Teco nella vetrina delle eccellenze dell’entroterra ligure. La manifestazione celebrerà l’identità, la cultura, i sapori e i mestieri di un intero territorio, offrendo a cittadini e visitatori un weekend all’insegna delle tradizioni locali, dell’enogastronomia e del confronto istituzionale sul futuro dei piccoli borghi.

Un viaggio tra le eccellenze e i saperi della vallata

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Identità, cultura, sapori e mestieri”. Per un intero fine settimana, produttori, imprese, artigiani, istituzioni e associazioni si ritroveranno per far conoscere le produzioni tipiche e il patrimonio di saperi della Valle Arroscia. La kermesse rappresenta un prezioso momento di incontro tra agricoltura, artigianato, commercio e tradizioni locali, dando la possibilità ai visitatori di scoprire e degustare i prodotti del territorio.

Il rilancio dell’entroterra e gli interventi regionali

L’assessore all’Entroterra, Alessandro Piana, ha sottolineato l’importanza della fiera per raccontare il territorio attraverso la qualità delle sue produzioni: “Un’occasione per mettere al centro non soltanto i prodotti, ma soprattutto le persone, le famiglie, le imprese e i saperi che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva la Valle e a costruirne il futuro”.

Piana ha inoltre ricordato l’impegno della Regione, che considera le vallate una risorsa strategica. Per contrastare lo spopolamento e sostenere la crescita economica, l’ente continua a promuovere misure concrete come il bando per le Botteghe dell’entroterra, gli incentivi per l’apertura di nuove attività nei piccoli comuni e gli interventi mirati al rafforzamento di infrastrutture e servizi.

Focus sulla rigenerazione urbana

L’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana, Marco Scajola, ha ribadito come l’Expo sia da tredici anni una vetrina di grande prestigio. A questo proposito, sabato 5 settembre alle ore 17, nel Salone di Rappresentanza del Comune di Pieve di Teco, si terrà uno specifico incontro intitolato “Rigenerazione urbana nell’entroterra: strategie e prospettive”.

“La rigenerazione urbana è uno strumento strategico per dare nuove opportunità ai piccoli comuni, recuperare il patrimonio esistente, migliorare la qualità della vita e rendere i borghi più attrattivi per residenti, giovani e turisti che li visitano anche in occasioni come quella dell’Expo”, ha spiegato Scajola, rivolgendo poi i suoi complimenti agli organizzatori per l’alto livello della manifestazione.

Partner e associazioni in campo

L’evento, promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in stretta sinergia con il Comune di Pieve di Teco, vedrà un’ampia partecipazione di realtà associative. Tra le presenze ad arricchire il programma si segnalano:

FIDAS , con le proprie attività dedicate alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

, con le proprie attività dedicate alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue. FISAR e AIS, impegnate nella promozione della cultura del vino e nella valorizzazione delle produzioni enologiche e gastronomiche locali.