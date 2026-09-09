Per il secondo anno consecutivo, in occasione della 65ª Festa del Vino del Monferrato, il servizio ferroviario sulla linea regionale Chivasso – Casale Monferrato – Alessandria sarà potenziato. Nei fine settimana del 19-20 e del 26-27 settembre 2026, verranno infatti attivati collegamenti straordinari per permettere a cittadini e turisti di raggiungere le iniziative della manifestazione comodamente e in totale sicurezza, alleggerendo al contempo il traffico stradale sul territorio.

Il programma dei treni straordinari

L’iniziativa prevede un incremento significativo delle corse per agevolare l’afflusso e il deflusso serale dei visitatori. La riorganizzazione del servizio si articolerà in questo modo:

I sabati (19 e 26 settembre): saranno attivati due collegamenti serali straordinari per il rientro da Casale Monferrato. Le partenze sono fissate alle ore 22:08 in direzione Chivasso e alle ore 22:47 in direzione Alessandria.

saranno attivati due collegamenti serali straordinari per il rientro da Casale Monferrato. Le partenze sono fissate alle ore 22:08 in direzione Chivasso e alle ore 22:47 in direzione Alessandria. Le domeniche (20 e 27 settembre): sarà in vigore un servizio festivo con cadenzamento ogni due ore, per un totale di sette coppie di treni. Da Alessandria le partenze avverranno alle 8:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35 e 20:35. Da Chivasso le partenze saranno invece alle 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45 e 20:45.

Tutti i convogli effettueranno le normali fermate intermedie previste lungo la linea. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie e tramite i canali telematici (sito e app) di Trenitalia.

Un’alternativa sostenibile all’automobile

L’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha evidenziato come rafforzare il trasporto pubblico locale durante i grandi eventi sia una priorità: “Non parliamo di iniziative episodiche, ma di un metodo di lavoro che replichiamo di anno in anno perché ha dimostrato di funzionare: dare a chi partecipa alla Festa del Vino un’alternativa concreta e comoda all’automobile”. Secondo l’Assessore, questo è un modo per sostenere le eccellenze del territorio “mettendo la mobilità pubblica al servizio della crescita e della promozione dei territori”.

Sulla stessa linea d’onda Cristina Bargero, Presidente dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese, che sottolinea l’impatto reale della scelta: “Ogni corsa in più su questa linea è un’auto in meno sulle strade del Monferrato in un weekend di grande affluenza, con benefici reali per il traffico, per la qualità dell’aria e per la vivibilità dei centri storici coinvolti”. Un modello da consolidare che vede “la mobilità pubblica al servizio delle comunità e delle loro tradizioni”.

Infine, la profonda soddisfazione dell’Amministrazione locale. Il Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, e l’Assessore ai Trasporti e Viabilità, Annalisa Rizzo, ritengono la conferma dei treni un elemento cruciale per l’organizzazione: “Per una città che si prepara ad accogliere migliaia di persone, poter contare su un’offerta di trasporto aggiuntiva significa rendere più semplice programmare la propria visita e, al tempo stesso, alleggerire la pressione sulla mobilità stradale”.

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