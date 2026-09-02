La frazione di Rivalta Scrivia si prepara ad accendere i riflettori sulla prima edizione del suo evento cinematografico straordinario. Grazie all’impegno del Comitato Civico Rivalta Vivibile, che da tempo lavora per rendere la località più vivibile e promuovere momenti di incontro e sensibilizzazione per la cittadinanza, l’appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre 2026 alle ore 21:00 all’interno dei locali della SOAMS.

Un progetto nato dalla comunità

L’iniziativa, inizialmente concepita come proiezione all’aperto per il mese di giugno e successivamente riprogrammata per motivi organizzativi, ha ottenuto il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale di Tortona. La Giunta, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Federico Chiodi, ha infatti confermato la concessione del patrocinio oneroso e di un contributo a sostegno dell’organizzazione curata dal Comitato.

L’impegno per il territorio

Il Comitato Civico Rivalta Vivibile continua così a portare avanti la propria missione sul territorio, affiancando alle iniziative di aggregazione sociale anche importanti momenti di confronto e campagne di sensibilizzazione, come quelle dedicate al corretto smaltimento e alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti. L’appuntamento cinematografico rappresenta dunque una nuova e preziosa occasione di socialità per residenti e visitatori, ospitata nello storico punto di riferimento della frazione.