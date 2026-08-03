La prevenzione delle truffe, in particolare quelle ai danni delle fasce più fragili, passa attraverso l’informazione e il contatto diretto sul territorio. Con questo obiettivo, sabato 1° agosto, la frazione Castagnola di Gremiasco ha ospitato un incontro sulla sicurezza organizzato dai Carabinieri presso la chiesa dei Santi Siro e Rocco, per fornire alla popolazione locale gli strumenti necessari a difendersi dai raggiri.

L’incontro dopo la Messa

L’appuntamento formativo si è svolto al termine della celebrazione eucaristica, presieduta da don Augusto Piccoli, cappellano della Polizia di Stato per le province di Alessandria e Asti. A prendere la parola di fronte ai fedeli e alla cittadinanza è stato il Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna, Comandante della Stazione Carabinieri di San Sebastiano Curone.

Il Comandante ha fornito ai presenti una serie di consigli pratici essenziali per imparare a riconoscere le tecniche più frequentemente messe in atto dai truffatori, individui senza scrupoli che sfruttano spesso la buona fede e la solitudine delle proprie vittime.

Le regole d’oro e il numero di emergenza

Durante l’incontro, è stata fortemente evidenziata la necessità di mantenere un’attenta e costante diffidenza. In particolare, i Carabinieri invitano a prestare la massima attenzione nei seguenti casi:

Sconosciuti che si presentano fisicamente presso le abitazioni con scuse pretestuose.

Telefonate sospette in cui vengono richieste somme di denaro o gioielli e oggetti preziosi con le scuse più disparate.

I militari dell’Arma hanno ribadito che la miglior difesa è la tempestività: in presenza di qualsiasi situazione dubbia o di un evidente tentativo di raggiro, i cittadini sono invitati a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, oppure a rivolgersi in modo diretto ai presidi territoriali.

Una campagna nazionale di sensibilizzazione

L’adozione di comportamenti prudenti, unita alla collaborazione attiva con le forze dell’ordine, rappresenta oggi lo strumento più efficace per tutelare le persone fragili e garantire la serenità della comunità locale. L’incontro di Gremiasco si inserisce infatti a pieno titolo all’interno di una più vasta campagna istituzionale mirata al contrasto e alla prevenzione del fenomeno delle truffe agli anziani, una problematica purtroppo diffusa su tutto il territorio nazionale che richiede un’opera di sensibilizzazione costante e capillare.

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