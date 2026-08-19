Sabato 22 agosto alle ore 17:00, la Sala Mostre “Rodolfo Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina ospiterà l’inaugurazione di “Emozioni in viaggio”, la prima mostra fotografica personale di Mauro Comiotto. L’esposizione, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista, rappresenta una tappa significativa nel percorso dell’autore, offrendo al pubblico una riflessione visiva sui sentimenti nati dall’incontro con luoghi e persone.

Il significato del viaggio e i traguardi dell’autore

Il percorso espositivo nasce da una visione profonda della fotografia, concepita dall’autore come uno strumento essenziale per fermare e custodire le emozioni. Per Comiotto, infatti, il viaggio non si limita a un semplice spostamento nello spazio, ma si trasforma in un’esperienza capace di accrescere la sensibilità personale e di fornire nuovi modi di guardare la realtà.

La mostra corona una carriera ricca di soddisfazioni. Nel corso degli anni, il fotografo ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui spiccano il primo premio al concorso di Mendatica nel 1988 e il primo posto al XXV concorso di Castelvecchio. Diversi altri premi sono stati ottenuti ad Alassio, Riva Ligure, Imperia e Cherasco. Le sue immagini hanno inoltre attirato l’attenzione del mondo editoriale, venendo pubblicate da case editrici come Hoepli di Milano e Dominici di Imperia, mentre una sua suggestiva fotografia è stata selezionata nel 2020 dalla Città di Mondovì per la comunicazione della manifestazione delle mongolfiere.

Orari di visita e informazioni utili

L’evento culturale è stato organizzato dallo staff dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

L’esposizione “Emozioni in viaggio” sarà visitabile fino a sabato 5 settembre, tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni sull’evento o effettuare prenotazioni, è possibile fare riferimento ai contatti del Museo Civico del Lucus Bormani (situato in Corso Garibaldi 60, Diano Marina):

Telefono: +39 0183.497621

+39 0183.497621 Email: museodiano@istitutostudiliguri.191.it

museodiano@istitutostudiliguri.191.it Sito web: www.iisl.it

www.iisl.it Social: il Museo è presente e attivo anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Si ricorda inoltre che gli orari consueti di apertura del Museo Civico sono i seguenti:

Martedì: 9:00 – 14:00

Mercoledì e venerdì: 9:00 – 12:00 e 21:00 – 23:00

Giovedì: 9:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00

Sabato: 10:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00