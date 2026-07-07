A Santo Stefano al Mare (IM), presso il Porto Marina degli Aregai, si terrà un suggestivo incontro di Yoga intitolato “Sotto il grembo della Luna Nuova in Cancro”. L’appuntamento, che vede la presenza di D Marin Aregai e Yogamo Assieme, è fissato per il 14 luglio alle ore 21:00. Un’occasione pensata per ritrovare il proprio equilibrio interiore guidati dal respiro, in perfetta sintonia con le atmosfere notturne e le fasi lunari.

Un viaggio tra emozioni e maree interiori

L’evento si propone come un momento di profonda connessione personale: nel silenzio della notte, la Luna Nuova si ritira diventando invisibile agli occhi ma rimanendo viva nel cuore. Il segno del Cancro, considerato il custode delle acque interiori, inviterà i partecipanti a tornare al proprio porto sicuro. L’obiettivo della pratica sarà quello di cullare le emozioni come onde lente che accarezzano la riva, muovendosi come maree dolci e profonde per lasciare andare ciò che non serve e accogliere, di conseguenza, il seme di nuovi inizi.

Le informazioni per partecipare

Durante l’incontro, il tappetino diventerà zattera e radice, mentre il respiro fungerà da filo d’argento capace di legare i presenti alla propria essenza. Per prendere parte a questa serata speciale, gli organizzatori invitano a portare con sé poche e semplici cose:

Un tappetino.

Un quaderno.

Il desiderio di ascoltare il proprio mare interiore.

Per richiedere ulteriori informazioni, iscriversi e per effettuare le prenotazioni, è possibile contattare Claudia Sirchia tramite WhatsApp al numero 3405666725.