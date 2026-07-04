L’estate a Valenza si accende all’insegna dell’allegria: dal 4 al 26 luglio, la centrale Piazza Gramsci ospiterà la grande Giostra a Catene. L’attrazione, targata Paolini, promette giornate di “divertimento assicurato” per tutte le età, arricchendo l’esperienza con il tradizionale zucchero filato e un fitto calendario di agevolazioni e serate speciali pensate per animare i giorni infrasettimanali della città.

I mercoledì dedicati alle promozioni

Per rendere la giostra ancora più accessibile e raddoppiare l’intrattenimento, gli organizzatori hanno ideato una serie di iniziative per la metà della settimana. Tutti i mercoledì del mese di luglio saranno infatti caratterizzati da vantaggi imperdibili per l’acquisto dei gettoni:

8 e 22 luglio: i visitatori potranno usufruire di uno speciale sconto diretto sull’acquisto del gettone.

i visitatori potranno usufruire di uno speciale sconto diretto sull’acquisto del gettone. 15 luglio: sarà attiva l’amatissima promozione “Paghi 1 Prendi 2”, perfetta per fare due giri al costo di uno.

I venerdì sera tra feste ed eventi a tema

L’avvicinarsi del fine settimana sarà celebrato con appuntamenti coinvolgenti e colorati. Ogni venerdì, la piazza si trasformerà per ospitare feste a tema, regalando un tocco di magia in più con la distribuzione di omaggi per tutti i partecipanti:

10 luglio: spazio alla fantasia con la Serata Hawaiana , durante la quale verranno distribuiti gadget gratuiti a tema.

spazio alla fantasia con la , durante la quale verranno distribuiti gadget gratuiti a tema. 17 luglio: l’atmosfera si accenderà grazie al Fluo Party , accompagnato anche in questo caso da gadget in omaggio.

l’atmosfera si accenderà grazie al , accompagnato anche in questo caso da gadget in omaggio. 24 luglio: l’ultimo venerdì di permanenza dell’attrazione saluterà il pubblico offrendo un misterioso Gadget a sorpresa.