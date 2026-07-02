Domenica 5 luglio, dalle ore 20.00 a mezzanotte, il Caffè del Mercato di Sale (AL) si trasformerà in un vero e proprio chiosco marittimo in perfetto stile anni ’90. L’appuntamento, intitolato “Spiaggia Libera” e presentato da Andrea Pulli, promette di portare in Via Roma 91 tutte le vibrazioni estive tipiche della riviera, pur senza avere il mare a disposizione, grazie a un mix coinvolgente di musica, drink e intrattenimento.

Un tuffo negli anni ’90 tra svago e divertimento

L’evento è stato ideato con una veste grafica e concettuale che richiama esplicitamente l’atmosfera spensierata e vacanziera dei classici chioschi sulle spiagge, come ben visibile anche nell’immagine promozionale della serata (“locandina.jpg”). Per ricreare questo speciale clima estivo, l’organizzazione ha predisposto diverse opzioni per il divertimento dei partecipanti:

Giochi da tavola e di società: la serata sarà animata dai grandi classici senza tempo (come Forza 4, Uno! e molti altri) per sfidarsi e divertirsi in compagnia.

la serata sarà animata dai grandi classici senza tempo (come Forza 4, Uno! e molti altri) per sfidarsi e divertirsi in compagnia. Dj set e musica da cantare: la colonna sonora dell’evento sarà pensata appositamente per far cantare il pubblico, regalando energia e spensieratezza.

la colonna sonora dell’evento sarà pensata appositamente per far cantare il pubblico, regalando energia e spensieratezza. Drink e relax: il servizio bar accompagnerà le ore di svago all’insegna delle “vibrazioni estive”.

Come partecipare e info prenotazioni

L’appuntamento prenderà vita negli spazi del Caffè del Mercato, situato a Sale in Via Roma 91. Per chi desidera assicurarsi un posto a sedere fin dall’orario dell’aperitivo, gli organizzatori consigliano caldamente la prenotazione.

È possibile riservare il proprio tavolo contattando direttamente i numeri di telefono 333 1610012 oppure 333 8702254. Per chi preferisse invece una soluzione più flessibile o volesse unirsi ai festeggiamenti in un secondo momento, sarà comunque possibile passare liberamente nel corso della serata.