La Liguria e il Piemonte si preparano a far valere il proprio talento musicale in terra toscana. Saranno ben sette i cantanti provenienti dalle province di Savona e Imperia, a cui si aggiunge la voce di Alessandria, a contendersi la vittoria alla finalissima del “Festival degli Interpreti”. L’attesissimo evento, che festeggia lo storico traguardo dei trent’anni di attività, si terrà sabato 18 luglio nella suggestiva piazza centrale di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, davanti a una giuria di altissimo livello composta da giornalisti, musicisti e autorevoli produttori discografici.

Le protagoniste di Imperia e Alessandria al centro della scena

Il festival vedrà una agguerrita rappresentanza del Ponente Ligure e della provincia di Alessandria. I riflettori sono puntati in particolare sulle straordinarie cantanti di Imperia e sulla giovane interprete alessandrina:

Nadia Rosso (Imperia): in gara nella categoria “Over” con il brano “Un sorriso dentro al pianto”.

in gara nella categoria “Over” con il brano “Un sorriso dentro al pianto”. Yara Carvalho (Imperia): in gara nella categoria “Over” interpretando la canzone “Ora sei tu”.

in gara nella categoria “Over” interpretando la canzone “Ora sei tu”. Martina Genna (Imperia): terza finalista imperiese, pronta a darsi battaglia nella categoria “Top” sulle note del celebre brano “Pregherò”.

terza finalista imperiese, pronta a darsi battaglia nella categoria “Top” sulle note del celebre brano “Pregherò”. Martina La Greca (Alessandria): la talentuosa cantante che arriverà dalla vicina provincia piemontese per conquistare il pubblico toscano.

Le altre voci del Ponente in gara

La spedizione del Ponente Ligure è completata da altri eccezionali interpreti distribuiti nelle diverse categorie della kermesse:

Greta Ferrari (Cairo Montenotte, SV): nella categoria “Giovani” con il travolgente brano “La notte vola”.

nella categoria “Giovani” con il travolgente brano “La notte vola”. Cinzia Valdettaro (Cairo Montenotte, SV): nella categoria “Over” con la canzone “Senza fare sul serio”.

nella categoria “Over” con la canzone “Senza fare sul serio”. Andrea Zunino (Sanremo, IM): nella categoria “Top” con l’inedito “Perfetta per lo show”.

nella categoria “Top” con l’inedito “Perfetta per lo show”. Rachele Noli (Alassio, SV): nella categoria “Top” in gara con il brano “Parlami”.

Verso la notorietà e il debutto in TV

La complessa macchina organizzativa della serata sarà coordinata dal direttore artistico Fabrizio Baldini. La valutazione della giuria non si limiterà soltanto alle doti vocali dei partecipanti, ma esaminerà con attenzione anche la loro presenza scenica, elemento indispensabile dato che per i finalisti del concorso si apriranno ufficialmente le porte della televisione.

Nel presentare la storica serata, il direttore artistico Fabrizio Baldini ha dichiarato:

“Sarà una serata estiva ricca di ospiti e dalle grandi emozioni. I ragazzi partecipano da anni a caccia di notorietà, ma il vero spirito del nostro concorso resta l’amicizia e l’amore incondizionato per la musica”.