Dopo il successo del debutto avvenuto a inizio giugno nella Sala polifunzionale del Comune di Garbagna, il progetto espositivo itinerante “Passavo di qua” approda a Tortona. Da giovedì 9 a giovedì 16 luglio, la nuova realtà culturale di Spazio Arte Viva, situata in via del Seminario 15, accoglierà le opere a quattro mani realizzate dagli artisti Sonia Delponte e Fabrizio Falchetto, accompagnate da una selezione delle rispettive produzioni individuali, in una mostra curata da Giovanna Franzin.

La sinergia tra pitto-scultura e materiali di riciclo

L’esposizione nasce con il chiaro intento di mettere in stretta sinergia la creatività dei due autori. Sonia e Fabrizio sono uniti da un approccio artistico comune, basato sulla pitto-scultura e sulla creazione di assemblaggi materici che prendono vita grazie all’utilizzo virtuoso di materiali di riciclo. Questa unione tecnica e visiva si traduce in opere dalle atmosfere spiccatamente poetiche: un mondo in cui i “Paesaggi sospesi” immaginati da Sonia fanno da sfondo e vengono attraversati dall'”Omino di carta”, la peculiare figura partorita dalla mente di Fabrizio.

Un viaggio emozionale per rallentare il tempo

“Passavo di qua” non si limita a essere una semplice rassegna di opere, ma si propone come un vero e proprio progetto artistico a quattro mani. Fendendo e intrecciando i loro stili, i due artisti mirano a guidare lo spettatore in un percorso emozionale sospeso tra la realtà, la fantasia e la memoria. Il risultato è un’arte sorprendente e accessibile a tutti, che lancia un invito prezioso: quello di rallentare i propri ritmi, assaporare la bellezza del “paesaggio” che ci circonda e lasciarsi catturare dalla pura meraviglia dell’istante.

Il programma degli incontri e gli orari di visita

La permanenza della mostra a Tortona sarà scandita da due momenti di incontro speciali con il pubblico. Di seguito il programma delle serate:

Giovedì 9 luglio, ore 21:00: Serata inaugurale dell’esposizione, con la presenza degli artisti a disposizione per incontrare i visitatori.

Serata inaugurale dell’esposizione, con la presenza degli artisti a disposizione per incontrare i visitatori. Giovedì 16 luglio, ore 21:00: Evento di chiusura della mostra. Durante la serata, arricchita dalla presenza degli autori, interverrà Lia Giachero per approfondire la tematica dell’esposizione con un’interessante conversazione dedicata all’arte del riciclo.

Per chi volesse ammirare l’esposizione negli altri giorni, la visita e l’incontro con gli artisti dovranno essere preventivamente concordati telefonando al numero di cellulare 348.511.0059.