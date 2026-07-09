A Sale è tutto pronto per quella che si preannuncia come un’imperdibile cinque giorni di festa. Dal 22 al 26 luglio il paese si animerà per i festeggiamenti dei Coscritti della leva 2008, un evento patrocinato dal Comune di Sale che promette di coinvolgere l’intera comunità. Un ricco calendario di appuntamenti che spazierà tra aperitivi, sfilate, cene e serate in discoteca, per celebrare insieme un momento indimenticabile all’insegna della spensieratezza e della condivisione.

L’attesa e l’invito rivolto al paese

L’entusiasmo per l’evento è palpabile, come sottolineano i messaggi diffusi dagli organizzatori per chiamare a raccolta i cittadini: “Il conto alla rovescia è iniziato. La settimana più attesa dell’anno sta per arrivare…”.

Quella dei Coscritti, infatti, rappresenta un rito di passaggio fondamentale per il tessuto sociale del paese. “Più di una semplice festa: una tradizione che si rinnova”, recita la locandina dell’evento, che si chiude con un caloroso appello rivolto a tutti: “Non fatevelo raccontare, vivetela con noi! Vi aspettiamo!”.

Il programma ufficiale della settimana

I festeggiamenti si articoleranno su cinque giornate consecutive, snodandosi principalmente tra i locali del paese, con alcune speciali trasferte serali. Di seguito il calendario dettagliato:

Mercoledì 22 luglio: Il via ufficiale sarà alle ore 20.00 con l’Aperitivo al Caffè del Mercato con i Coscritti. Successivamente, alle 22.30, è in programma il tradizionale giro dei coscritti per il paese.

Il via ufficiale sarà alle ore 20.00 con l’Aperitivo al Caffè del Mercato con i Coscritti. Successivamente, alle 22.30, è in programma il tradizionale giro dei coscritti per il paese. Giovedì 23 luglio: L’appuntamento in centro è per le 21.00 con la Sfilata in Piazza Garibaldi. La serata si sposterà poi alle 23.30 presso “La Isla”, discoteca a Isola Sant’Antonio.

L’appuntamento in centro è per le 21.00 con la Sfilata in Piazza Garibaldi. La serata si sposterà poi alle 23.30 presso “La Isla”, discoteca a Isola Sant’Antonio. Venerdì 24 luglio: Ritrovo serale alle ore 20.00 per la Cena dei Coscritti a Ca dell’Aglio.

Ritrovo serale alle ore 20.00 per la Cena dei Coscritti a Ca dell’Aglio. Sabato 25 luglio: Il fine settimana inizierà alle 19.00 con l’Apericena da Woody, per poi proseguire in riviera dalle 22.30 alla discoteca “Aegua” a Varazze.

Il fine settimana inizierà alle 19.00 con l’Apericena da Woody, per poi proseguire in riviera dalle 22.30 alla discoteca “Aegua” a Varazze. Domenica 26 luglio: La giornata conclusiva si aprirà alle 11.00 con la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni, seguita dall’ultimo momento conviviale con l’aperitivo da Caffè Italia.

La manifestazione, oltre al patrocinio comunale, è sostenuta da una fitta rete di attività commerciali locali e dall’AVIS Comunale di Sale, a testimonianza del forte legame che unisce questa sentita tradizione all’intero territorio.