Mercoledì 29 luglio, alle ore 21:00, Piazza Verdi a San Bartolomeo al mare farà da cornice al concerto della Piccola Orchestra e Coro San Giorgio. L’evento, a ingresso libero, vedrà esibirsi venticinque giovani musicisti in un variegato viaggio musicale che spazierà dalle melodie classiche a quelle moderne, frutto del progetto formativo della storica Scuola di Musica San Giorgio.

Un progetto per la crescita dei giovani talenti

La formazione che salirà sul palco è eterogenea, sia per l’età dei componenti – compresa tra gli otto e i diciotto anni – sia per la varietà degli strumenti impiegati. L’ensemble comprende infatti violinisti, percussionisti, pianisti, flautisti, violoncellisti, batteristi, bassisti e coristi. Tutti i ragazzi appartengono alla Scuola di Musica San Giorgio, una realtà formativa radicata nel golfo dianese, dove è attiva da oltre trent’anni.

L’intero progetto musicale nasce dal desiderio di offrire a questi giovani l’opportunità di cimentarsi nella musica d’insieme, considerata un prezioso momento di crescita e di arricchimento, tanto a livello tecnico e musicale quanto personale.

Il programma della serata e i docenti preparatori

Il repertorio proposto per il concerto si preannuncia ricco e variegato: il programma spazierà infatti dalla musica classica e celtica fino a quella orientale, includendo anche esecuzioni di brani di musica moderna appositamente arrangiati per questo specifico organico.

I giovani musici sono costantemente guidati e accompagnati, sia durante le prove che nelle performance dal vivo, da un team di docenti preparatori:

Moro Marco: direzione, fiati e arrangiamenti

direzione, fiati e arrangiamenti Maurizio Pettigiani: coordinazione, percussioni e batteria

coordinazione, percussioni e batteria Salvatore Burgio: violino

violino Silvia Dattaro: coro

coro Liuba Piedimonte: pianoforte

L’iniziativa musicale è stata realizzata e promossa grazie alla stretta collaborazione tra l’Associazione San Giorgio, la Pro Loco e il Comune di San Bartolomeo al mare.