Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, esaminate le richieste di contributo presentate nella prima sessione erogativa generale 2026 – bando 1, ha deliberato i seguenti stanziamenti, come di seguito riepilogati:

– settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – stanziamento complessivo € 20.000,00 di cui:

€ 15.000,00 a favore di Agape Cooperativa Sociale Onlus di Tortona quale contributo a sostegno dell’assistenza sanitaria presso l’Ambulatorio Soter a persone indigenti sul territorio della Diocesi di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – programma 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);

€ 5.000,00 a favore di Prometeo ODV di Tortona quale contributo per la prosecuzione del progetto di defibrillazione precoce sul territorio tortonese con particolare riferimento alla manutenzione dei dispositivi ed alle spese per l’organizzazione dei corsi di formazione BLSD (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – programma 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);

– settore Educazione, istruzione e formazione – stanziamento complessivo € 33.500,00 di cui:

€ 1.500,00 a favore dell’ISRAL Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” di Alessandria quale contributo per il progetto “Isral: Ricerca, didattica, divulgazione” anno 2026 con particolare riferimento all’attività didattica per l’anno scolastico 2026/2027 rivolta agli Istituti Scolastici (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 7.000,00 a favore del CAI Club Alpino Italiano Sezione di Tortona quale contributo per la realizzazione del “Caldirola Camp” e “Monviso Camp” – progetto educativo in alta montagna esperienza rivolta ai ragazzi tra gli 8 e i 16 anni (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 4.000,00 a favore della Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità di Tortona quale contributo per il progetto “Un’aria migliore per crescere insieme” per l’installazione di una cappa aspirante professionale presso i locali della cucina dell’asilo Sacro Cuore (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “Potenziamento del sistema educativo e formativo locale”);

€ 5.000,00 a favore dell’L’Isola che c’è Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata Onlus di Tortona quale contributo per il progetto “Chi ben comincia” per fornire sostegno allo studio, durante i mesi estivi, agli studenti non parlanti la lingua italiana per offrire una preparazione di base prima dell’inizio dell’anno scolastico (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 7.000,00 a favore del Comune di Garbagna (Al) quale contributo per il progetto”Spazio Montagna cresce – Servizi educativi integrati” per l’attivazione per l’a.s. 2026/2027 di un servizio di doposcuola rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria (3-11 anni) presso il plesso di Garbagna (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 3.500,00 a favore dell’Associazione Your Sound APS-ETS di Volpedo (Al) quale contributo per la realizzazione della masterclass internazionale di canto lirico con il Maestro Leo Nucci rivolta a giovani cantanti lirici provenienti da conservatori, accademie musicali e istituzioni formative italiane ed europee, dal 7 al 9 maggio 2026 (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 3.000,00 a favore della Pro Loco San Sebastiano Curone A.p.s. di San Sebastiano Curone (Al) quale contributo a sostegno delle attività del “Centro estivo Pro Loco San Sebastiano Curone 2026” per offrire un servizio educativo, ricreativo e di socializzazione rivolto a bambini e ragazzi della fascia 3-12 anni rivolto residenti e non della Val Curone durante il periodo estivo (29 giugno-31 luglio) (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 2.500,00 a favore di Percorrere APS di Tortona quale contributo per il progetto in ambito scolastico “Con gli occhi dei bambini: progetto di screening e di sensibilizzazione sulle difficoltà visive nell’infanzia”, finalizzato alla prevenzione e individuazione precoce di possibili fattori di rischio per ambliopia “occhio pigro” nei bambini in età prescolare (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”).