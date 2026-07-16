Sabato 18 luglio, alle ore 16:00, lo Spazio Luigino Maccario del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia ospiterà la presentazione del libro “Francesco Maccario, Internato Militare Italiano N°3494. Diario”. L’evento, che rappresenta il secondo di due appuntamenti dedicati al tema “Poesia e Memoria”, è organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

La storia di un diario scritto di nascosto

L’incontro metterà al centro la toccante testimonianza scritta da Francesco Maccario, originario di San Biagio della Cima, catturato sul Brennero il 9 settembre 1943. Diventato l’internato militare numero 3494, Maccario ha annotato la sua esperienza in un quaderno fitto, redatto di nascosto nei momenti più drammatici della prigionia. Nelle sue pagine, descritte come lucidissime e struggenti, convivono:

La cronaca degli eventi e le profonde emozioni personali.

I sentimenti contrastanti di paura e ironia.

I legami di amicizia e la nostalgia di casa.

Il racconto della malattia che lo portò a un passo dalla fine.

Il dialogo con l’autore e i dettagli dell’incontro

L’evento vedrà la partecipazione della figlia del protagonista, Paola Maccario, che ha curato il volume e che per l’occasione dialogherà con lo storico Paolo Veziano, condirettore della collana di storia moderna e contemporanea “Finisterre” di Fusta editore.

Per chiunque desideri partecipare o richiedere ulteriori dettagli sulla presentazione e sulle attività culturali correlate, sono disponibili i seguenti contatti dell’organizzazione:

Indirizzo del museo: Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia

Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia Telefono: 0184 351181

0184 351181 E-mail: museoventimiglia@gmail.com

museoventimiglia@gmail.com Sito web di riferimento: www.marventimiglia.it