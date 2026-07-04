L’estate si accende con “SuPerDernice 2026”, la kermesse che promette una vera e propria “Festa alla torre con musica, balli e visioni”. Un ricco calendario di eventi, tutti rigorosamente a ingresso libero, animerà il territorio da luglio a settembre, offrendo al pubblico non solo intrattenimento culturale e musicale, ma anche l’opportunità di scoprire i produttori locali e gustare le specialità del posto. L’iniziativa vanta il supporto e la collaborazione del Comune di Dernice, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Gli appuntamenti di luglio tra musica e grande schermo

Il programma prende il via all’insegna della musica dal vivo e del grande cinema d’autore del passato, con due serate da non perdere:

4 luglio, dalle ore 19.00: La serata inaugurale, intitolata “La mia banda suona il rock e tutto il resto all’occorrenza”, prevede un grande “concertone” che vedrà esibirsi i gruppi musicali della valle: Slidin’ Hobos, Crudelia e Torgada. L’evento sarà arricchito da gustose degustazioni di specialità e prodotti tipici delle 4 province, curate direttamente dai produttori del luogo.

La serata inaugurale, intitolata “La mia banda suona il rock e tutto il resto all’occorrenza”, prevede un grande “concertone” che vedrà esibirsi i gruppi musicali della valle: Slidin’ Hobos, Crudelia e Torgada. L’evento sarà arricchito da gustose degustazioni di specialità e prodotti tipici delle 4 province, curate direttamente dai produttori del luogo. 31 luglio, ore 21.00: Spazio alla rassegna “Note di cinema” con la proiezione di un classico intramontabile della cinematografia italiana, il film “Riso amaro”, capolavoro diretto nel 1949 dal regista Giuseppe De Santis.

Le serate di agosto: tradizioni, danze e canti corali

Il mese di agosto sarà interamente dedicato alle radici popolari, alle danze tradizionali e all’emozione del canto corale:

8 agosto, ore 19.00: L’appuntamento “Dove si balla la giga” inviterà tutti i presenti a danzare insieme, facendosi trascinare dalla guida del piffero e della fisarmonica del duo composto da Stefano Valla e Daniele Scurati.

L’appuntamento “Dove si balla la giga” inviterà tutti i presenti a danzare insieme, facendosi trascinare dalla guida del piffero e della fisarmonica del duo composto da Stefano Valla e Daniele Scurati. 16 agosto, ore 21.00: La Chiesa di Dernice farà da suggestiva cornice all’evento “A 4 Voci”, l’atteso concerto tenuto dal CorodellaValCurone.

Il gran finale a settembre con i sapori locali

La rassegna si concluderà all’inizio dell’autunno, celebrando in grande stile una delle eccellenze gastronomiche assolute della zona:

6 settembre, ore 11.00: In località Montebore si terrà l’immancabile “Festa del Montebore”. L’evento celebrerà l’omonimo e rinomato formaggio, proponendo ai partecipanti un’ampia esposizione e la degustazione dei migliori prodotti del territorio.

Per rimanere costantemente aggiornati sugli eventi in programma, l’organizzazione invita a seguire i profili social ufficiali (Facebook e Instagram) e a consultare il sito web www.superdernice.it.

FOTO DI REPERTORIO