Come si sceglie un’elettropompa senza sbagliare? Si parte dai dati reali dell’impianto — portata richiesta, prevalenza totale (dislivello più perdite di carico più pressione utile finale), tipo di installazione e logica di controllo — non dai kW stampati in etichetta. Solo dopo, si verifica che il fluido da movimentare e le condizioni d’uso rientrino in ciò che il costruttore dichiara ammesso nel manuale.

Un’elettropompa, in termini semplici, è un apparecchio elettrico che mette in movimento l’acqua per portarla da un punto a un altro. Sembra banale, ma è proprio qui che nascono gli errori: si guarda la potenza, si trascura l’impianto e non si legge cosa il costruttore consente davvero di pompare. Ribaltare quest’ordine cambia il risultato.

In pratica:

Prima raccogli due numeri: la portata davvero necessaria e la prevalenza totale = dislivello + perdite di carico + pressione utile finale.

davvero necessaria e la = dislivello + perdite di carico + pressione utile finale. Scegli la famiglia in base alla profondità: entro circa 7–8 metri di aspirazione una pompa di superficie , oltre gli 8 metri una pompa sommersa collocata sul fondo.

di aspirazione una pompa di , oltre gli una pompa collocata sul fondo. Verifica sul manuale che il fluido e l’uso previsti (solo acqua, uso interno, funzionamento a secco, ecc.) siano tra quelli ammessi.

Perché l’impianto viene prima della potenza

Chi acquista un’elettropompa tende a fissarsi su un valore: i kW, oppure i cavalli. È un riflesso comprensibile, ma incompleto. Il punto di partenza è sempre l’impianto: portata richiesta, prevalenza totale, perdite di carico, tipo di installazione e logica di controllo. La potenza in etichetta viene dopo. Due modelli con la stessa targa possono comportarsi in modo molto diverso a seconda di come sono montati e di ciò che devono spingere.

La ragione è semplice. Una pompa non lavora nel vuoto: dialoga con la tubazione, con le curve, con i raccordi e con la quota da superare. La prevalenza che serve davvero non coincide quasi mai con l’altezza da vincere, perché comprende anche l’attrito lungo il percorso e la pressione che si vuole ottenere all’utenza. Partire solo dal massimo dichiarato in scheda, senza incrociare il punto di lavoro (portata e prevalenza) con l’impianto reale, può portare a un dimensionamento poco coerente: è questo incrocio a distinguere una scelta ragionata da una scommessa.

Cinque domande rapide che definiscono il profilo d’uso

Prima di aprire un catalogo conviene rispondere a poche domande concrete. Sono queste a orientare la famiglia di prodotto, molto più delle schede commerciali.

Da dove arriva l’acqua? Pozzo, cisterna, rete idrica, vasca di raccolta, pozzetto o fossa. Cambia la profondità di pescaggio e l’eventuale necessità di adescamento.

Pozzo, cisterna, rete idrica, vasca di raccolta, pozzetto o fossa. Cambia la profondità di pescaggio e l’eventuale necessità di adescamento. A cosa serve? Irrigazione, pressurizzazione domestica, travaso, drenaggio, ricircolo. L’uso influenza la famiglia più adatta — di superficie o sommersa — e i vincoli di installazione.

Irrigazione, pressurizzazione domestica, travaso, drenaggio, ricircolo. L’uso influenza la famiglia più adatta — di superficie o sommersa — e i vincoli di installazione. Quanto spesso lavora? La frequenza d’uso va confrontata con quanto dichiara il costruttore, perché è nel manuale che si trovano eventuali cicli o limiti di funzionamento previsti per quel modello.

La frequenza d’uso va confrontata con quanto dichiara il costruttore, perché è nel manuale che si trovano eventuali cicli o limiti di funzionamento previsti per quel modello. Che distanze e dislivelli ci sono? La prevalenza reale non è solo l’altezza: comprende le perdite di carico di tubi, curve, raccordi e filtri.

La prevalenza reale non è solo l’altezza: comprende le perdite di carico di tubi, curve, raccordi e filtri. Che vincoli di alimentazione e ambiente? Monofase o trifase, spazio disponibile, rumorosità accettabile, rischio di gelo, presenza di umidità.

Superficie o sommersa: la prima grande forcella

La distinzione più utile, all’atto pratico, è tra pompe di superficie e pompe sommerse. Le prime restano fuori dall’acqua e aspirano attraverso una tubazione: sono la scelta tipica per autoclave, irrigazione e travaso. Le seconde lavorano immerse nel fluido e sono pensate per pozzi, cisterne e serbatoi.

Qui entra un limite fisico che nessuna etichetta può aggirare. Il tetto teorico dell’aspirazione è di circa 10,33 metri, valore che corrisponde alla pressione atmosferica; nella pratica scende a 7–8 metri per via delle perdite di carico e delle imperfezioni del vuoto. Una pompa di superficie aspira in genere fino a circa 7 metri acque chiare, per esempio da un corso d’acqua o da un sistema di recupero dell’acqua piovana. Oltre quella soglia si ricorre a una pompa sommersa: per pozzi con profondità superiore a 8 metri la pompa si colloca sul fondo e aspira dall’interno del fluido.

Superare il limite di aspirazione non è un dettaglio trascurabile. Si rischia la cavitazione, cioè la formazione e la successiva implosione di bolle di vapore, un fenomeno che può causare danni strutturali irreversibili alla pompa. Per questo, quando si sceglie una pompa di superficie, conviene collocarla il più vicino possibile alla fonte d’acqua: si riducono le perdite di carico e si ottimizzano le prestazioni.

Per orientarsi tra famiglie e installazioni che a prima vista sembrano intercambiabili, può essere utile vedere una panoramica per tipologia: una raccolta come lameccanicaonline.it/categoria-prodotto/elettropompe/ distingue le principali varianti d’uso — di superficie, sommerse e sommergibili — e aiuta a inquadrare quale categoria è coerente con la fonte e con la profondità di lavoro, prima di scendere nel dettaglio del singolo modello.

Il fluido conta: da verificare, non da dare per scontato

Il tipo di liquido incide sulla scelta, ma è anche il punto dove circolano più convinzioni non verificate. La regola prudente è una sola: non ipotizzare cosa la pompa sopporta, leggerlo. Molti manuali dichiarano condizioni d’uso precise, e ignorarle è la scorciatoia più diretta verso il guasto. Alcune serie di pompe oscillanti, per esempio, riportano in modo esplicito che l’apparecchio va usato solo con acqua, solo per impiego interno, che non deve essere impiegato sommerso e che non è adatto al funzionamento a secco sistematico. Sono indicazioni riferite a quei modelli specifici: proprio per questo i vincoli vanno letti sul manuale del prodotto che si sta valutando, senza estenderli o applicarli ad altri per analogia.

Tradotto in domande da porsi prima dell’acquisto: la fonte contiene sabbia, sedimenti o solidi in sospensione? Il fluido è diverso dall’acqua pulita? La temperatura può essere elevata? L’ambiente è esterno o umido? A ciascuna di queste domande non deve rispondere un’intuizione, ma la scheda tecnica e il manuale del modello. Se il costruttore non ammette la presenza di solidi o torbidità, il rischio di intasamento aumenta; se non ammette il funzionamento a secco, serve un controllo di livello adeguato. È il costruttore a fissare i confini, e la scelta consiste nel far combaciare lo scenario reale con quei confini.

Vale anche il contrario di un equivoco molto diffuso: una pompa sommergibile non è automaticamente una pompa per acque sporche. L’immersione dice dove lavora la pompa, non cosa è in grado di trattare. Prima di destinarla a uno svuotamento con detriti, va verificato sulle specifiche se quel modello ammette quel tipo di fluido.

Durata e limiti d’uso: leggere il manuale prima della scheda commerciale

Usare la pompa fuori dalle sue specifiche è tra le cause di guasto su cui si ha più controllo. I manuali riportano indicazioni che è un errore trattare come suggerimenti facoltativi: impiegare l’apparecchio con un fluido non ammesso, in un ambiente non previsto, farlo girare a secco quando non è progettato per questo o immergerlo dove non è consentito aumenta il rischio di danno. L’esempio delle pompe oscillanti citate sopra — solo acqua, uso interno, niente immersione, no funzionamento a secco sistematico — mostra bene quanto questi limiti siano legati al singolo modello e vadano quindi verificati caso per caso sul relativo manuale.

Da qui una piccola matrice decisionale, costruita solo sui punti fermi verificabili:

Acqua chiara con fonte entro 7–8 metri di aspirazione → pompa di superficie, posizionata il più vicino possibile alla fonte.

Pozzo o profondità oltre gli 8 metri → pompa sommersa, collocata sul fondo.

Possibilità che la pompa lavori senza liquido → prevedere un controllo di livello se il modello non è adatto al funzionamento a secco.

Fluido diverso dall’acqua pulita o uso all’esterno → verificare sul manuale del modello specifico che l’impiego rientri tra quelli ammessi, prima dell’acquisto.

Il criterio non cambia: incrociare lo scenario reale con ciò che il costruttore dichiara ammesso, senza forzare la mano.

Dimensionare partendo dai numeri giusti

La portata utile si stima dal bisogno reale: numero di rubinetti aperti insieme, irrigatori da alimentare, tempo desiderato per riempire un serbatoio. Guardare solo il valore di picco riportato in scheda, senza rapportarlo a quanto serve davvero, può spingere verso un modello che lavora fuori dal suo intervallo migliore: meglio partire dal fabbisogno e poi verificare che il modello lo copra.

La prevalenza totale si ottiene sommando tre voci: il dislivello da superare, le perdite di carico lungo la tubazione e la pressione utile finale che si vuole all’utenza. Un impianto con molte curve, tubi lunghi e sezioni strette richiede più prevalenza di quanto suggerisca il semplice dislivello. Definire con onestà questo valore evita sia il modello troppo debole, che non arriva, sia quello sovrabbondante, che consuma senza vantaggi.

Quando disponibile, il diagramma che mette in relazione portata e prevalenza è uno strumento comodo per capire dove il modello lavora rispetto al punto che serve al proprio impianto. Letto insieme ai limiti d’uso del manuale, aiuta a non farsi convincere da un dato di picco che nel contesto reale non si raggiunge mai.

Uso domestico e similare: istruzioni e limiti non sono un dettaglio

Per chi installa una pompa in casa, in giardino o in una piccola attività, leggere istruzioni e limiti d’uso è centrale, perché è lì che si giocano prestazioni e sicurezza insieme. La norma tecnica di riferimento in questo ambito, la CEI EN IEC 60335-2-41, riguarda le pompe per liquidi con temperatura non superiore a 90 °C destinate ad ambienti domestici e similari, con tensione nominale fino a 250 V per gli apparecchi monofase e fino a 480 V per gli altri: sono i confini entro cui questi prodotti sono pensati per funzionare in sicurezza.

Sul piano europeo si applica la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, che copre il materiale elettrico tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua, ed è sempre obbligatorio fornire istruzioni chiare per un impiego conforme e privo di pericolo. La stessa direttiva, che in Italia è stata recepita con il D.Lgs. 86/2016, prevede che le caratteristiche essenziali del materiale siano indicate sul prodotto o su una scheda allegata: motivo in più per non buttare via il libretto. Un caso a parte è l’impiego in atmosfere potenzialmente esplosive: lì entra in gioco la Direttiva ATEX 2014/34/UE, che vale solo per apparecchiature destinate a quegli ambienti specifici.

Gli errori più comuni (e costosi)

Confondere una pompa sommergibile con una per acque sporche: l’immersione non dice cosa il modello può trattare.

Dare per scontata la presenza di sabbia o solidi senza verificare se il modello li ammette.

Credere che più potenza significhi più resa, ignorando l’impianto e il punto di lavoro reale.

Superare i limiti di aspirazione e finire in cavitazione.

Ignorare i limiti dichiarati dal manuale: alcuni modelli ammettono solo acqua, solo uso interno o vietano il funzionamento a secco.

Un chiarimento utile riguarda anche la scelta tra elettropompa e motopompa. Le elettropompe si usano tipicamente in luoghi chiusi, richiedono poca manutenzione e non necessitano del cambio dell’olio; sono in genere un po’ meno potenti dei modelli a benzina. Le motopompe, al contrario, non vanno mai usate in ambienti chiusi per via delle emissioni di monossido di carbonio. La scelta dipende quindi anche da dove si lavora, non solo da quanto si deve pompare.

Checklist finale per arrivare al modello giusto

Per chiudere il cerchio, ecco la sequenza che riduce al minimo il rischio di sbagliare acquisto.

Raccogli i dati dell’impianto: portata richiesta, prevalenza totale (dislivello + perdite di carico + pressione utile), profondità di aspirazione o pescaggio, logica di controllo.

Chiarisci l’uso — pressione domestica, irrigazione, drenaggio, travaso — e la frequenza di lavoro.

Verifica le caratteristiche del fluido e l’eventuale presenza di solidi, senza darle per scontate.

Scegli tra superficie e sommersa in base alla profondità: entro 7–8 metri superficie, oltre 8 metri sommersa.

Controlla sul manuale del modello i limiti d’uso dichiarati e le condizioni di installazione ammesse.

Confronta i modelli disponibili leggendo, quando c’è, il diagramma portata–prevalenza insieme alle caratteristiche essenziali indicate dal costruttore.

Scegliere un’elettropompa non è una questione di potenza, ma di coerenza tra impianto, fluido e condizioni d’uso. Chi parte dai numeri reali del proprio impianto e verifica sul manuale ciò che il modello ammette compra una pompa che lavora bene e dura nel tempo, evitando la trafila di guasti, ricambi e sostituzioni anticipate che rende costosa una scelta apparentemente conveniente.