Un grave e tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 17:30 di oggi, mercoledì 29 luglio, a Cassine, lungo la statale 30. Nel violento schianto, avvenuto all’ingresso del paese provenendo da Alessandria ha perso la vita un giovane uomo di 31 anni. Nello scontro è rimasta ferita anche una donna di 44 anni, trasportata d’urgenza in ospedale.

La dinamica della tragedia

In base alle prime informazioni raccolte sul luogo del dramma, si è verificato un violentissimo scontro frontale che ha interessato inizialmente due automobili. Successivamente, secondo quanto sottolineato dai bollettini Anas, nell’incidente è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo. L’impatto è stato fatale per il ragazzo di 31 anni, deceduto sul colpo.

L’intervento dei soccorsi e la viabilità

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente per prestare aiuto alle persone coinvolte. La donna di 44 anni è stata soccorsa dal personale medico e trasferita all’ospedale di Acqui con ferite di media gravità. Sul luogo del drammatico schianto hanno operato in sinergia:

I sanitari del 118 .

. I Vigili del Fuoco .

. Le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate sia nella gestione della viabilità sia nell’esecuzione dei complessi rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Per consentire le delicate operazioni di soccorso, il recupero dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, l’Anas ha interrotto temporaneamente la circolazione lungo il tratto interessato.

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