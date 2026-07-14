Il Comune di Diano Marina ha dato il via libera all’acquisizione di nuove barriere protettive destinate alla messa in sicurezza del Molo Cavour. L’intervento, formalizzato a metà luglio 2026 dal Settore Lavori Pubblici, mira a tutelare e valorizzare una delle zone naturalistiche più suggestive della città costiera, seconda per bellezza e importanza solo alla celebre passeggiata dell’Incompiuta.

I dettagli della fornitura

Per garantire la massima sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano l’area, l’Amministrazione comunale ha disposto l’acquisto di materiale edile specifico e ad alta visibilità. La fornitura richiesta agli addetti ai lavori comprende nel dettaglio:

35 barriere di tipo “new jersey” di colore bianco.

35 barriere di tipo “new jersey” di colore rosso.

L’affidamento e le tempistiche

Al fine di provvedere con urgenza alla delimitazione e alla messa in sicurezza del Molo Cavour, l’incarico per la fornitura dei settanta moduli protettivi è stato assegnato tramite procedura di affidamento diretto.

L’Ente ha individuato come esecutore la ditta “Il Giardino dell’Edilizia Srl”, operatore economico con sede nel vicino comune di Diano Castello. Questa scelta logistica e procedurale permetterà di intervenire in tempi rapidi, garantendo così la piena e sicura fruibilità di un luogo che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il paesaggio naturale dianese.