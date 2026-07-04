Una brevissima interruzione dell’Incompiuta è prevista per lunedì 7 luglio dalle ore 7:00 alle ore 8:00 circa. La misura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza di importanti operazioni legate ai lavori di consolidamento del versante in frana sovrastante l’ex S.S. n. 449.

L’intervento, che rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza del territorio in corrispondenza della Ciclovia del Ponente Ligure, vedrà l’impiego di un elicottero per il trasporto di materiali e attrezzature al cantiere. Le manovre di decollo e atterraggio del velivolo avverranno nell’area della pista ciclopedonale, in corrispondenza della stazione di sollevamento della fognatura, all’altezza del Molo Cavour, per portare il materiale sul versante sovrastante.

L’interdizione al transito sarà gestita dalla Polizia Locale, che si occuperà di monitorare la zona e di assicurare il rispetto delle disposizioni. La chiusura sarà adeguatamente segnalata tramite apposita cartellonistica posizionata agli accessi della ciclopedonale, al fine di informare preventivamente i cittadini e deviare il traffico pedonale e ciclistico.

Si raccomanda a tutti gli utenti della pista ciclopedonale di prestare la massima attenzione alla segnaletica e di rispettare le indicazioni fornite dalle autorità per la propria sicurezza e per il buon esito delle operazioni.