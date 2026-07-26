Sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Imperia le tre graduatorie definitive dei vincitori delle borse di studio “Maria Pellegrina Amoretti” per l’anno scolastico 2024-2025. Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende valorizzare il merito e offrire un sostegno concreto alle nuove generazioni, individuando nell’istruzione il motore fondamentale per la crescita dell’intera comunità.

Un investimento sul futuro dei giovani

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è l’Assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo, che sottolinea come l’obiettivo primario sia “Valorizzare l’impegno, premiare il talento e investire nel futuro”. Le borse di studio rappresentano infatti “Un’iniziativa con cui l’Amministrazione comunale, in primis il Sindaco Claudio Scajola, sceglie di stare concretamente al fianco delle ragazze e dei ragazzi di Imperia frequentanti le scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2024/2025”.

Le borse verranno ufficialmente consegnate attraverso una cerimonia in Comune che si terrà dopo l’inizio del prossimo anno scolastico. “Riconoscere il loro sforzo di oggi”, ha concluso l’Assessore Gandolfo, “significa costruire insieme una comunità migliore per domani”.

Tutti i nomi dei vincitori

Di seguito l’elenco completo degli studenti vincitori, suddivisi per le tre categorie previste dal bando di concorso:

Categoria 1

Bardous Fairouz (I.C. Littardi)

Frailisi Federico (I.C. Sauro)

Scarfò Camilla (I.C. Sauro)

Revello Martina (I.C. Sauro)

Mariani Samuele (I.C. Littardi)

Fordano Davide (I.C. N. Sauro)

Cuomo Alessia (I.C. N. Sauro)

Donati Noberini Luca (I.C. M. Novaro)

Grasso Gaia (I.C. N. Sauro)

Ferrandini Samuele (I.C. Littardi)

Categoria 2

Giaccardi Giorgio (Polo Tecnologico Imperiese)

Scisco Martino (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux)

Lanteri Eleonora (ITI G. Galilei Polo Tecnologico Imperiese)

Ascione Andrea (Ist. Tec. Industriale G. Galilei)

Novello Davide (Ist. Tec. Industriale G. Galilei)

Ruaro Luisa (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux)

Terpin Marco (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux)

Ferrandini Lorenzo (Liceo Classico G.P. Vieusseux)

Meneghello Anna (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux)

Apicella Antonio (Ist. Tec. Industriale G. Galilei)

Categoria 3

Cavanna Margherita (Liceo G.P. Vieusseux)

Marchetti Emma (Liceo Scientifico G.P. Vieusseux)

Parisi Niccolò (Liceo Classico G.P. Vieusseux)

Acquarone Martina (Liceo Classico G.P. Vieusseux)

Bambini Rebecca (Liceo Ling. Sc. Umane Amoretti e Artistico)

Galletta Andrea (Liceo Ling. Sc. Umane Amoretti e Artistico)

Galletti Daniele (Liceo Amoretti e Artistico)

Passino Luisa (Liceo Ling. Sc. Umane Amoretti e Artistico)

Pistis Dario (I.I.S. G. Ruffini)

Capelli Andrea (Polo Tecnologico Imperiese)