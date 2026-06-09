Domenica 7 giugno, Tortona ha celebrato la tradizionale “Festa dello Sport e delle Famiglie”, un appuntamento annuale che ha trasformato gli spazi dell’Oratorio San Luigi e del Centro Mater Dei dell’Opera Don Orione in un vivace palcoscenico a cielo aperto.

L’evento, promosso dal Comune di Tortona in stretta collaborazione con l’Opera Don Orione e il supporto sinergico delle numerose realtà associative locali, è stato dedicato al benessere e alla socializzazione di bambini e ragazzi.

Una giornata dedicata al gioco e all’attività motoria

Il pomeriggio è stato caratterizzato da un clima di grande allegria, dove lo sport è diventato il principale strumento di aggregazione e divertimento. I giovani partecipanti hanno potuto sperimentare con entusiasmo le diverse discipline proposte, grazie alla straordinaria dedizione delle società sportive del territorio, che hanno reso possibile la varietà delle attività offerte, garantendo il successo della manifestazione e la gioia dei più piccoli.

La cultura in cammino: inaugurata la palina “Alla riscoperta di Tortona”

La giornata ha visto anche un momento istituzionale di rilievo con l’inaugurazione di una nuova palina informativa presso l’ingresso del Centro Mater Dei, intitolata “Alla riscoperta di Tortona”.

Il progetto, sostenuto dal Rotary Club di Tortona, si inserisce nella più ampia cornice territoriale “Microcosmi” del Distretto Rotary 2032, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ciclistico del Basso Piemonte. Gli itinerari proposti mirano a far conoscere le bellezze culturali e religiose locali, includendo il Santuario della Madonna della Guardia e i suggestivi percorsi legati alla storia dei grandi campioni del ciclismo, Fausto Coppi e Costante Girardengo.

La presenza delle Istituzioni

Alla cerimonia e all’intera giornata di festa ha preso parte l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Federico Chiodi, che ha ringraziato tutti i presenti per il contributo dato alla riuscita dell’evento. Erano inoltre presenti il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Cuniolo, e gli assessori Giordana Tramarin e Fabio Morreale.