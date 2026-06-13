Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 20.30, al Circolo La Familiare di Alessandria, in via Ennio Massobrio 18, si terrà un nuovo appuntamento di “Parliamo di Alessandria”, momento pubblico promosso dal centrodestra alessandrino per affrontare i principali temi al centro del dibattito cittadino.

Dalla ZTL e dalle APU alla sicurezza, dalle condizioni di strade e marciapiedi al verde pubblico, dal decoro urbano alla raccolta dei rifiuti, fino al futuro del Gruppo AMAG: saranno questi alcuni degli argomenti al centro della serata, con l’obiettivo di partire dai problemi concreti della città per costruire proposte serie, credibili e realizzabili.

Ad un anno dall’appuntamento del Teatro Ambra del 2025, che aveva visto la partecipazione di associazioni di categoria, imprenditori, professionisti e cittadini, il centrodestra torna a promuovere un momento pubblico di analisi e confronto, dopo quattro anni di opposizione a Palazzo Rosso condotta in modo fermo, ragionevole e costruttivo, ma troppo spesso rimasta inascoltata dall’Amministrazione comunale.

L’incontro rappresenterà una nuova tappa di un percorso politico e civico che guarda al futuro di Alessandria e alle elezioni comunali del 2027, con la volontà di dare voce alle criticità che cittadini, categorie economiche, professionisti, lavoratori e realtà associative segnalano quotidianamente.

La serata vedrà la partecipazione dei rappresentanti regionali e nazionali dei partiti promotori, dei principali esponenti del centrodestra alessandrino e di alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale, del lavoro e della società civile, chiamati a portare contributi, idee e proposte per il rilancio della città.

Nei prossimi giorni verrà presentato il panel ufficiale dei relatori.

📍 L’appuntamento è per venerdì 26 giugno 2026, alle ore 20.30, al Circolo La Familiare, in via Ennio Massobrio 18, Alessandria, con ampio parcheggio antistante.

🔹 Ingresso libero e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.