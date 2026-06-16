I ritmi seducenti del tango rioplatense e la cultura sudamericana si preparano a invadere due dei “Borghi più Belli d’Italia” della Riviera dei Fiori. Torna per il terzo anno consecutivo l’Onorata Milonga Festival, kermesse ideata e diretta da Monica Nucera Mantelli e organizzata da Casa de Tango by Etnotango. L’evento animerà i comuni di Seborga e Perinaldo con tre appuntamenti interamente gratuiti in programma domenica 5 luglio, sabato 11 luglio e domenica 9 agosto 2026, offrendo al pubblico un affascinante contenitore artistico fatto di milonghe, mostre, esibizioni e musica dal vivo.

Per la prima volta, le due amministrazioni comunali collaborano e patrocinano insieme questa prestigiosa manifestazione, sostenuta da partner tecnici di rilievo come Tartufo Black Prince, Imperia Recording Studio, il Coro dell’ANC Ventimigliese e la piattaforma La Natura torna ad Arte. Per l’occasione, i ristoratori locali aderenti proporranno il “Piatto del Tanguero”, una formula leggera pensata appositamente per chi desidera cenare prima di lanciarsi nelle danze.

Ecco il dettaglio delle tre tappe del festival:

Domenica 5 luglio: l’inaugurazione a Seborga

Il festival prenderà il via a Seborga, in Piazza Martiri Patrioti, con un programma ricco di emozioni dalle ore 19:00 alle 24:00 (con musei e sale espositive aperti già dal pomeriggio).

Mostra d’arte: esposizione all’aperto “Wish You Were Here” dell’artista Celiant Tolmami, un tributo visivo all’amore e ai Pink Floyd.

esposizione all’aperto “Wish You Were Here” dell’artista Celiant Tolmami, un tributo visivo all’amore e ai Pink Floyd. Performance tanguere: esibizione “Connection” a cura di SO(Y) con Ornella Micol e Suss Corason, introdotta da una poesia inedita recitata da Mario Brusa.

esibizione “Connection” a cura di SO(Y) con Ornella Micol e Suss Corason, introdotta da una poesia inedita recitata da Mario Brusa. Musica d’autore: il “Latin American Corner” vedrà protagonisti Mauro Olivero e Michele Mozzicato, con chitarre e voci dedicate ai classici del folk argentino e della bossanova.

il “Latin American Corner” vedrà protagonisti Mauro Olivero e Michele Mozzicato, con chitarre e voci dedicate ai classici del folk argentino e della bossanova. Omaggio a Evita: il Coro ANC XXmigliese, diretto dal Maestro Dario Amoroso, proporrà un’inedita versione corale di “Don’t Cry for me, Argentina”, in ricordo dello storico sbarco di Evita Peron a Bordighera nel 1947.

il Coro ANC XXmigliese, diretto dal Maestro Dario Amoroso, proporrà un’inedita versione corale di “Don’t Cry for me, Argentina”, in ricordo dello storico sbarco di Evita Peron a Bordighera nel 1947. Milonga Blanco Azul: la serata si chiuderà con le selezioni musicali del TDJ Rosario Reddavide, alternando tango tradizionale e nuevo, con ospiti speciali a sorpresa e una “Onorata Ronda”.

Sabato 11 luglio: arte e “Street Tango” a Perinaldo

La seconda giornata trasformerà Perinaldo in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, unendo la passione del ballo al linguaggio del fumetto.

Inaugurazione mostra: alle ore 16:00, presso la Sala Convegni, aprirà l’esposizione “Hasta Siempre Amor. Tango Y Libertad”. Verranno esposti 22 pannelli a tema “Tango & Fumetti” con soggetti scelti da Sergio Staino e Michele Serra, arricchiti da testi poetici in lunfardo. La mostra sarà visitabile fino al 9 agosto.

alle ore 16:00, presso la Sala Convegni, aprirà l’esposizione “Hasta Siempre Amor. Tango Y Libertad”. Verranno esposti 22 pannelli a tema “Tango & Fumetti” con soggetti scelti da Sergio Staino e Michele Serra, arricchiti da testi poetici in lunfardo. La mostra sarà visitabile fino al 9 agosto. Animazione e Flashmob: alcuni pannelli della mostra prenderanno letteralmente vita grazie alle coreografie dei bailarinos Etnotango Friends. A seguire, un suggestivo flashmob nel cortile interno ispirato a personaggi mitici del tango.

alcuni pannelli della mostra prenderanno letteralmente vita grazie alle coreografie dei bailarinos Etnotango Friends. A seguire, un suggestivo flashmob nel cortile interno ispirato a personaggi mitici del tango. Milonga “Street”: dalle 18:00 alle 24:00, sulla panoramica Terrazza del Centro Anziani, si ballerà senza sosta nello stile del “tango di strada”, con selezioni a cura di Tdj Etnotango.

Domenica 9 agosto: il gran finale a Seborga

L’ultimo appuntamento riporterà la magia dell’Onorata Milonga Festival nella piazza principale di Seborga, a partire dalle ore 19:00.

Fotografia d’autore: allestimento temporaneo della mostra “Puck’s Nature Lovers” di Franca Setteducati, dedicata alla macrofotografia di fiori e piante.

allestimento temporaneo della mostra “Puck’s Nature Lovers” di Franca Setteducati, dedicata alla macrofotografia di fiori e piante. La Notte dei Desideri: un momento magico (“Mariposa”) in cui i visitatori potranno affidare i propri desideri ai luoghi segreti del borgo, accompagnato dalle parole di Borges recitate da Mario Brusa e da un flashmob in stile floreale.

un momento magico (“Mariposa”) in cui i visitatori potranno affidare i propri desideri ai luoghi segreti del borgo, accompagnato dalle parole di Borges recitate da Mario Brusa e da un flashmob in stile floreale. Concerto e Milonga Floreale: dalle 20:00 alle 24:00, spazio alla grande musica dal vivo con il travolgente e ballabile concerto del “Duo Acosta”, formato dal Maestro Miguel Angel Acosta (chitarra e voce) e da David Pecetto (bandoneon). Un repertorio pensato per far emozionare il pubblico sugli spalti e far sognare i ballerini in pista.