I Vigili del Fuoco di Tortona sono stati impegnati oggi in tre differenti interventi che hanno interessato diverse zone della città e delle frazioni. Complici anche le alte temperature di questi giorni, i pompieri hanno dovuto fare fronte a situazioni di potenziale pericolo, che hanno spaziato da un principio di incendio stradale fino a allarmi legati a fughe di gas e surriscaldamenti meccanici.

Paura in via Pattarelli e il furgone distrutto all’Interporto

Il primo allarme è scattato nel rione Città Giardino, precisamente in via Pattarelli. I residenti hanno segnalato una fuga di gas che ha richiesto l’immediato arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco. Le verifiche dei tecnici e dei soccorritori hanno permesso di appurare che l’origine della perdita era legata a un rubinetto non perfettamente chiuso; fortunatamente la situazione è stata risolta rapidamente e l’episodio si è concluso senza alcuna conseguenza.

Decisamente più distruttivo è stato invece il secondo intervento, che si è sviluppato presso l’area dell’Interporto, nella frazione di Rivalta Scrivia. In questo caso, un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori per domare il rogo, il veicolo è andato praticamente distrutto a causa della violenza del fuoco.

Fumo in Piazza delle Erbe e l’ondata di calore in arrivo

L’ultimo intervento in ordine di tempo ha tenuto con il fiato sospeso i passanti nella centralissima piazza delle Erbe, a poche decine di metri di distanza dal Duomo e proprio di fronte a una pizzeria. L’allarme è scattato quando diverse persone hanno notato del fumo denso uscire dal vano motore di una Fiat 500 posteggiata. Anche in questa circostanza la paura è rientrata in breve tempo: l’ispezione dei Vigili del Fuoco ha infatti accertato che non si trattava di un vero e proprio incendio in corso, bensì di un forte surriscaldamento del motore dell’utilitaria.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni meteo della zona. In questi giorni, infatti, la temperatura a Tortona è particolarmente alta e la situazione è destinata a intensificarsi ulteriormente nel corso dei prossimi giorni, quando la colonnina di mercurio aumenterà fino a raggiungere picchi di 37-38 gradi.