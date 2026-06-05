Un grave incidente domestico ha scosso profondamente il territorio di Altavilla Monferrato. A seguito di una violenta esplosione, la dépendance di una villa privata è completamente crollata, lasciando in condizioni critiche il custode della struttura, soccorso e trasportato d’urgenza in elicottero al CTO di Torino.

La tempestività della macchina dei soccorsi e della rete di sicurezza del territorio è stata fondamentale per gestire la drammatica emergenza verificatasi ad Altavilla Monferrato. Per cause ancora in corso di accertamento, una forte deflagrazione ha causato il collasso totale di una dépendance situata all’interno di una proprietà privata.

L’intervento del 118 e la corsa al CTO

A riportare le conseguenze più gravi del disastroso crollo è stato il custode dell’abitazione, un uomo di 75 anni. Il personale del 118 è intervenuto prontamente sul posto per prestare le prime, vitali manovre di soccorso.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche: a causa dei gravi traumi e delle ustioni di quarto grado riportate su gran parte del corpo, il 75enne è stato stabilizzato e immediatamente trasferito d’urgenza in codice rosso tramite l’elisoccorso. L’uomo si trova ora ricoverato presso l’ospedale CTO di Torino, dove lotta in pericolo di vita.

Messa in sicurezza e indagini in corso

Per domare la situazione, mettere in sicurezza l’intera area interessata dal crollo e avviare i primi fondamentali rilievi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Vignale Monferrato.

Secondo quanto emerso dalle primissime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il grave incidente domestico sarebbe stato innescato dallo stesso custode dell’abitazione. Le esatte dinamiche dell’evento restano tuttavia al vaglio degli inquirenti: le indagini e i minuziosi accertamenti tecnici procedono ora a ritmo serrato, condotti in stretta sinergia dai militari dell’Arma e dal personale specializzato dello Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), al fine di fare piena luce sulle cause che hanno portato alla devastante esplosione.