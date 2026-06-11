Si è tenuta questa mattina, giovedì 11 giugno, dalle ore 9.00 alle 12.00, una speciale sessione dimostrativa di interventi di soccorso stradale. L’evento, di forte impatto educativo, ha rappresentato il momento conclusivo del percorso di educazione stradale promosso nel mese di maggio dal Comando di Polizia Locale di Diano Marina nelle scuole primarie e secondarie della città.

Una simulazione realistica a 360 gradi

La mattinata ha visto in azione gli organi di Pronto Intervento e la Polizia Stradale, che hanno simulato scenari realistici di incidenti per mostrare agli studenti le corrette procedure di emergenza e salvataggio. Un’occasione unica per i ragazzi, che hanno potuto osservare da vicino la professionalità e il coordinamento delle forze dell’ordine in situazioni critiche.

L’esercitazione ha offerto una visione del soccorso a 360 gradi, coinvolgendo attivamente diverse realtà:

Croce Rossa di Diano Marina: impegnata nelle manovre di primo soccorso alle persone.

impegnata nelle manovre di primo soccorso alle persone. Ambulanza Veterinaria: a sottolineare l’importanza della tutela e del soccorso degli animali eventualmente coinvolti in sinistri stradali.

a sottolineare l’importanza della tutela e del soccorso degli animali eventualmente coinvolti in sinistri stradali. Unità cinofila della Polizia Locale di Savona: che ha reso l’evento ancora più avvincente dando prova delle proprie abilità in una dimostrazione pratica di rintraccio di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale portato avanti nelle aule scolastiche dalla Polizia Locale, con il chiaro obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili fin dalla giovane età.

Le dichiarazioni: “Un investimento per i nostri giovani”

Grande soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni locali, presenti per l’occasione.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha commentato:

“Sono profondamente orgoglioso del percorso formativo portato avanti nelle nostre scuole. Questa dimostrazione pratica giunge a conclusione di un progetto didattico e rappresenta un investimento fondamentale per accrescere la consapevolezza e la sicurezza stradale dei nostri giovani cittadini. È attraverso queste esperienze dirette che possiamo costruire una solida cultura della sicurezza: grazie al nostro comando di Polizia Locale, per la passione e l’impegno, e al Comandante Gabriele Degl’Innocenti motore di questa speciale iniziativa e tutte le realtà coinvolte: CRI Diano Marina, Ambulanze Veterinarie ODV, Polizia locale di Savona, unità cinofila, Protezione Civile e ovviamente Istituto Comprensivo di Diano Marina”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’Assessore Sabrina Messico, che ha evidenziato l’immenso valore educativo della mattinata:

“L’educazione stradale è un tassello imprescindibile nella formazione dei nostri ragazzi. Collaborare con la Polizia Locale e le altre forze di pronto intervento ci permette di offrire un percorso che va ben oltre le aule scolastiche, traducendosi in competenze pratiche e vitali per la loro sicurezza quotidiana. Inoltre Diano Marina è uno dei comuni che sostiene con maggior vigore il servizio di soccorso veterinario gratuito, attivo 24 ore su 24 per residenti e domiciliati. Questa peculiarità si manifesta attraverso un sistema di pronto intervento strutturato sul modello del 118 umano, che integra il soccorso sia per animali domestici che per la fauna selvatica all’interno del sistema di Protezione Civile comunale. Siamo fieri di questa sinergia che rafforza il legame tra istituzioni e comunità, riuscendo anche a stimolare la partecipazione attiva di bambini e ragazzi”.