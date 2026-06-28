Entra nel vivo l’estate a Bordighera con un ricco calendario di manifestazioni in programma dal 29 giugno al 5 luglio 2026. L’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica presenta una settimana all’insegna della cultura, dello spettacolo, della musica e delle tradizioni locali, con numerosi eventi che animeranno il centro cittadino, la Rotonda di Sant’Ampelio e la frazione di Sasso.

Tradizione, spettacolo e cultura

La settimana si apre nel segno della tradizione e del divertimento, per poi proseguire con interessanti approfondimenti culturali e teatrali:

Lunedì 29 Giugno: A Sasso si celebra la Festa patronale dei SS. Pietro e Paolo. Le celebrazioni inizieranno alle ore 17:00 con la Processione dei Santi Patroni, seguita alle ore 20:00 da una serata gastronomica e danzante.

A Sasso si celebra la Festa patronale dei SS. Pietro e Paolo. Le celebrazioni inizieranno alle ore 17:00 con la Processione dei Santi Patroni, seguita alle ore 20:00 da una serata gastronomica e danzante. Martedì 30 Giugno: Spazio al divertimento al Bordilandiapark (presso l’ex Piazzale dei Pennoni, in Piazzale Mediterraneo) con l’Horror Comedy Show con Squilibrio.

Spazio al divertimento al Bordilandiapark (presso l’ex Piazzale dei Pennoni, in Piazzale Mediterraneo) con l’Horror Comedy Show con Squilibrio. Venerdì 3 Luglio (Pomeriggio): Alle ore 17:00, presso il Giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera (come illustrato anche nella locandina 1.jpg), andrà in scena il reading teatrale dell’inedito “Chi ha ucciso Jimmy Suffolk?”. Sul palco Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata e Silvia Villa. A seguire, la sfilata della Maison Daphné di Sanremo ispirata agli anni Cinquanta e Sessanta. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Alle ore 17:00, presso il Giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera (come illustrato anche nella locandina 1.jpg), andrà in scena il reading teatrale dell’inedito “Chi ha ucciso Jimmy Suffolk?”. Sul palco Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata e Silvia Villa. A seguire, la sfilata della Maison Daphné di Sanremo ispirata agli anni Cinquanta e Sessanta. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Venerdì 3 Luglio (Sera): Alle ore 21:00, presso la Fondazione San Giuseppe in Via del Troglio 4, si terrà l’incontro culturale “Monet e Mariani, luci e colori delle Riviere”. Il curatore di Villa Pompeo Mariani, dott. Carlo Bagnasco, interverrà sull’influenza del fascino di Bordighera nelle opere di Monet, nell’ambito della rassegna “Conoscere per amare”.

Un weekend tra arte, ballo e cinema

Il fine settimana bordigotto offre un ventaglio di proposte capaci di coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età:

Sabato 4 Luglio (Arte): Dalle ore 17:00 alle 23:00, “Creatori & artisti in paese” proporrà esposizioni e dimostrazioni nelle piazze e nei carugi del centro storico, con la possibilità di visitare lo studio dell’artista Cesare Fenech.

Dalle ore 17:00 alle 23:00, “Creatori & artisti in paese” proporrà esposizioni e dimostrazioni nelle piazze e nei carugi del centro storico, con la possibilità di visitare lo studio dell’artista Cesare Fenech. Sabato 4 Luglio (Festa a Sasso): Dalle ore 19:00 torneranno i festeggiamenti nella frazione di Sasso con un’altra serata gastronomica e danzante.

Dalle ore 19:00 torneranno i festeggiamenti nella frazione di Sasso con un’altra serata gastronomica e danzante. Sabato 4 Luglio (Musica): Alle ore 21:30, la suggestiva cornice della Rotonda di S. Ampelio ospiterà “Balliamoci L’Estate”. L’animazione di Gianni Rossi proporrà un viaggio musicale tra grandi successi e balli di gruppo.

Alle ore 21:30, la suggestiva cornice della Rotonda di S. Ampelio ospiterà “Balliamoci L’Estate”. L’animazione di Gianni Rossi proporrà un viaggio musicale tra grandi successi e balli di gruppo. Domenica 5 Luglio: A chiudere la settimana, alle ore 21:20 presso i Giardini Lowe, l’appuntamento con “Cinema in Giardino” per la proiezione del film “C’era una volta in Bhutan”.

Gli organizzatori ricordano che tutti gli eventi elencati possono essere soggetti a modifiche o cancellazioni. Per conferme è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche via e-mail (iat@bordighera.it) o telefonicamente allo 0184 262882.