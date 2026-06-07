AL VOCABOLARIO ITALIANO ALESSANDRINO
Il Dottor Fossati Giovanni
il vocabolario ha pubblicato,
un impegno assunto, or son anni,
per diffonder il dialetto qui parlato.
Ha iniziato con il Sillabario
“a’m n’anvis, intitolato;
or con l’ultimo vocabolario,
si spera non abbia terminato.
I suoi libri son preziosi,
in libreria eccoli collocati,
negli angoli più ambiziosi,
per esser presto consultati.
Le illustrazioni, dalla sua mano uscite,
parlan degl’angoli di città,
esprimon più di cento parole udite,
n’esaltano l’originalità.
In bianco/nero è ogni disegno,
al posto giusto introdotto,
di Giovanni c’è tutto l’ingegno,
il lettor è così edotto.
Non smettere,
caro amico vero!
Continua nelle lettere,
a te lo dico col cor sincero!
Franco Montaldo