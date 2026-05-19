Venerdì 29 maggio alle ore 17:00, il comune di Sale (AL) diventerà il palcoscenico di un importante appuntamento culturale volto alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e religioso locale. L’evento, promosso dalla Comunità Pastorale di Sale in sinergia con enti e associazioni del territorio, offrirà ai partecipanti un affascinante percorso guidato tra pittura rinascimentale e scultura settecentesca.

I Capolavori Protagonisti

L’itinerario artistico si concentrerà su due opere di grande pregio storico e devozionale, custodite in due dei principali edifici religiosi del paese:

La Sacra Famiglia (Sec. XVI): Il percorso inizierà alla scoperta di un magnifico olio su tavola risalente al Cinquecento, conservato all’interno della Chiesa di San Calogero.

Il percorso inizierà alla scoperta di un magnifico olio su tavola risalente al Cinquecento, conservato all’interno della Chiesa di San Calogero. La Madonna Addolorata o dei Sette Dolori (Sec. XVIII): La seconda parte della visita accenderà i riflettori su una suggestiva e teatrale scultura in stucco policromo del Settecento, situata nella vicina Chiesa di Santa Maria e San Siro.

Il Programma del Pomeriggio

L’evento è strutturato come una passeggiata culturale itinerante, arricchita dalla competenza degli esperti del settore:

Ore 17:00 – Il Ritrovo: L’appuntamento iniziale per tutti i partecipanti è fissato presso la Chiesa di San Calogero.

L’appuntamento iniziale per tutti i partecipanti è fissato presso la Chiesa di San Calogero. La Guida d’Eccezione: L’incontro vedrà l’autorevole intervento di Paola Traversone , in rappresentanza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, che guiderà il pubblico nella lettura e nella comprensione storico-artistica delle opere.

L’incontro vedrà l’autorevole intervento di , in rappresentanza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, che guiderà il pubblico nella lettura e nella comprensione storico-artistica delle opere. Lo Spostamento: Terminato l’approfondimento in San Calogero, il gruppo si muoverà verso la Chiesa di Santa Maria e San Siro per la seconda parte della presentazione.

Terminato l’approfondimento in San Calogero, il gruppo si muoverà verso la Chiesa di Santa Maria e San Siro per la seconda parte della presentazione. La Conclusione: Al termine dell’itinerario culturale, è previsto un momento conviviale aperto a tutti i presenti, che si terrà nella cornice del giardino di Santa Maria e San Siro, offrendo un’occasione di socialità e confronto.

Una Rete a Sostegno della Cultura L’iniziativa rappresenta un virtuoso esempio di collaborazione istituzionale e cittadina. L’evento è infatti presentato congiuntamente dalla Soprintendenza (MiC), dalla Parrocchia di Sale San Calogero e dall’Associazione “Amici Santa Maria”. A rendere possibile la valorizzazione di questo patrimonio contribuisce inoltre il sostegno di un’ampia rete di partner: Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, il Polo Culturale Diocesano Museo e il progetto “Città e Cattedrali” (supportato dai fondi 8xmille della Chiesa Cattolica).