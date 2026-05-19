Venerdì 29 maggio alle ore 17:00, il comune di Sale (AL) diventerà il palcoscenico di un importante appuntamento culturale volto alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e religioso locale. L’evento, promosso dalla Comunità Pastorale di Sale in sinergia con enti e associazioni del territorio, offrirà ai partecipanti un affascinante percorso guidato tra pittura rinascimentale e scultura settecentesca.
I Capolavori Protagonisti
L’itinerario artistico si concentrerà su due opere di grande pregio storico e devozionale, custodite in due dei principali edifici religiosi del paese:
- La Sacra Famiglia (Sec. XVI): Il percorso inizierà alla scoperta di un magnifico olio su tavola risalente al Cinquecento, conservato all’interno della Chiesa di San Calogero.
- La Madonna Addolorata o dei Sette Dolori (Sec. XVIII): La seconda parte della visita accenderà i riflettori su una suggestiva e teatrale scultura in stucco policromo del Settecento, situata nella vicina Chiesa di Santa Maria e San Siro.
Il Programma del Pomeriggio
L’evento è strutturato come una passeggiata culturale itinerante, arricchita dalla competenza degli esperti del settore:
- Ore 17:00 – Il Ritrovo: L’appuntamento iniziale per tutti i partecipanti è fissato presso la Chiesa di San Calogero.
- La Guida d’Eccezione: L’incontro vedrà l’autorevole intervento di Paola Traversone, in rappresentanza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, che guiderà il pubblico nella lettura e nella comprensione storico-artistica delle opere.
- Lo Spostamento: Terminato l’approfondimento in San Calogero, il gruppo si muoverà verso la Chiesa di Santa Maria e San Siro per la seconda parte della presentazione.
- La Conclusione: Al termine dell’itinerario culturale, è previsto un momento conviviale aperto a tutti i presenti, che si terrà nella cornice del giardino di Santa Maria e San Siro, offrendo un’occasione di socialità e confronto.
Una Rete a Sostegno della Cultura L’iniziativa rappresenta un virtuoso esempio di collaborazione istituzionale e cittadina. L’evento è infatti presentato congiuntamente dalla Soprintendenza (MiC), dalla Parrocchia di Sale San Calogero e dall’Associazione “Amici Santa Maria”. A rendere possibile la valorizzazione di questo patrimonio contribuisce inoltre il sostegno di un’ampia rete di partner: Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, il Polo Culturale Diocesano Museo e il progetto “Città e Cattedrali” (supportato dai fondi 8xmille della Chiesa Cattolica).