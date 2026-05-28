Il prestigioso festival diretto da Michela Maggiolo si prepara ad animare il territorio dal 13 giugno con grandi spettacoli, masterclass e prestigiose compagnie italiane. Una rassegna storica che gode del fondamentale e convinto supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: come sottolineato dal Presidente Paolo Arrobbio, l’Ente continua a investire su questa manifestazione per promuovere un’immagine colta, attrattiva e positiva dell’intero Monferrato e di tutta la provincia.

Alessandria, 28 maggio 2026 – Anche per il 2026 ritorna sul territorio Vignale in Danza, festival di danza che nasce nel 1978 e diretto dalla professoressa Michela Maggiolo. La messa in scena del festival è fermamente voluta dal sindaco di Vignale Monferrato, la Dottoressa Ernesta Corona e dall’intera giunta comunale.

Formazione, eleganza e competenza sono gli elementi principali che compongono il programma che vede coinvolto il territorio della Provincia di Alessandria e Asti, oltre che ovviamente la stessa Vignale Monferrato.

Dopo il grande successo degli anni passati, anche quest’anno tornano gli spettacoli di “Aspettando Vignale in Danza” che interesseranno location del territorio monferrino. In vista dell’evento quest’anno andrà in scena “Le Quattro Stagioni, “Vignale in Danza in tourˮ e “Vignale on the roadˮ.

Le rappresentazioni di Aspettando Vignale in Danza inizieranno il 13 giugno per le strade del comune di Alessandria, per proseguire poi a Montecastello, a Mirabello M.to e a Quargnento.

Vignale in Danza – afferma Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – è da quasi cinquant’anni un punto di riferimento artistico e culturale del nostro territorio, ma anche uno strumento di promozione di tutto il Monferrato. I riflettori come ogni anno, a giugno, si accendono su questo straordinario palcoscenico ‘itinerante’, che attrae migliaia di spettatori, in arrivo da tutto il Piemonte e anche oltre, stimolati da un palinsesto artistico di prim’ordine, e da una serie di proposte culturali collaterali di altrettanto valore. La nostra Fondazione, anche quest’anno, sostiene con convinzione l’iniziativa, e ringrazia gli organizzatori per la loro capacità di rinnovamento nella tradizione, che consente di veicolare un’immagine bella, colta e positiva del Monferrato, e di tutta la nostra provincia.

Sono ogni anno più soddisfatta di vedere crescere Vignale in Danza – dichiara il sindaco di Vignale Monferrato, Ernesta Corona. – Un appuntamento, quello con la danza, al quale non abbiamo mai voluto rinunciare, cercando anche con fatica di restare al passo con l’evoluzione di questa disciplina, unita ad arte, cultura e amore per le nostre colline e per ciò che possono offrire, grazie alla sinergia con Michela Maggiolo e con l’APS Stabilimento delle Arti. È importante mantenere una tradizione prestigiosa per il territorio offrendo spettacoli ed esperienze che hanno saputo donare una costante crescita delle capacità di attrazione turistica, della valenza artistica e culturale, nell’ottica degli splendori del passato ma con uno sguardo alle ricerche della società contemporanea. La volontà della mia Amministrazione è pertanto quella di alzare il sipario su spettacoli che coinvolgano più settori e più generazioni nello spirito di una crescita positiva sia per le nostre attività che per i nostri visitatori.

Vignale in Danza è una sfida: ogni anno cerchiamo di rinnovarci rimanendo, però, fedeli alla storicità del Festival. C’è un grande lavoro di squadra che parte mesi prima della realizzazione di questa stagione, c’è la continua ricerca di nuovi generi di balletti, con la speranza di avvicinare le persone, e in particolar modo i giovani, al mondo della danza e della cultura artistica in senso lato, lasciando un segno nelle loro anime. Ciò che ci anima sono la passione, l’entusiasmo e la fiducia nelle nuove generazioni – spiega il direttore artistico Michela Maggiolo.

La stagione offre grandi titoli rappresentati da compagnie che coniugano nei loro spettacoli i canoni della danza classica con linguaggi contemporanei, rileggendo la tradizione tramite citazioni e rimandi e innovando attraverso la presentazione delle nuove tendenze.

Vignale in Danza ha scelto di sostenere le compagnie italiane che in quanto a creatività e preparazione non sono da meno rispetto alle compagnie del resto d’Europa.

Come di consueto dal 2021 si ripresentano per il territorio e per gli studenti le masterclass, le residenze artistiche (con obbligo di restituzione in scena) e le lezioni dedicate alle disabilità “Dance Abilityˮ in collaborazione con Abilitando Onlus presso la fondazione Longo/Cargo 21 di Castellazzo Bormida. In più, sarà possibile assistere a una conferenza sulla nutrizione a cura della Dott.ssa Sara Scarani.

Tra le proposte nuove di quest’anno troviamo l’evento “Emozioni in versi e danzaˮ. Si tratta di un evento turistico in collaborazione con l’Associazione “Amici per Palazzo Calloriˮ che prevede la visita turistica guidata del palazzo in compagnia della famiglia Callori stessa che unisce la lettura di poesie di Ranieri Callori ad interventi di danza proposti da Vignale in Danza. In questa circostanza, quindi, l’armonia di Vignale in Danza e le poesie di Ranieri Callori si incontreranno nelle suggestive sale del palazzo storico.

Vignale in Danza prenderà il via il 25 giugno alle ore 21.30 ai Giardini Alti di Palazzo Callori di Vignale Monferrato e proseguirà fino al 5 luglio, per riprendere con altri spettacoli a fine agosto e nel mese di novembre.

Tutta la programmazione è già online e i biglietti possono essere già acquistati dal sito www.vignaleindanza.com e sul sito https://ptk-ticket.it .

Rimane la possibilità di acquistare il “biglietto sospesoˮ (per informazioni: info@vignaleindanza.com).

Vignale in Danza è realizzato in collaborazione con il comune di Vignale Monferrato e grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Consiglio Regionale Piemonte, dai comuni di Alessandria, Casale Monferrato, Bistagno, Mirabello Monferrato, Città di Casale Monferrato, Montecastello, Quargnento, Volpedo, Fondazione Longo, Abilitando, Camera di Commercio di Alessandria e Asti, La Diletta S.R.L, Gaudio di Vignale M.to, Mazzetti di Altavilla, Koreutica, Italiento, AFA, i patrocini della Provincia di Alessandria, Alexala, I.C. di Spigno Monferrato, I.C. di Ozzano-Vignale Monferrato, I.I.S Umberto Eco, I.I.S Liceo Coreutico Piero Gobetti di Genova, Dancing Soul di Santhià, Cantù in Danza, Leggere Strutture-Art Factory di Bologna, Amici per Palazzo Callori, Lions di Vignale Monferrato, Marchesi del Monferrato, Pasticceria Giorcelli.