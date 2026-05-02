Questo pomeriggio, sabato 2 maggio ad Alice Bel Colle il 118 è intervenuto per un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto una bici e una moto.

Il conducente della moto, 61 anni, ha riportato traumi multipli ed è in corso il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Alessandria in codice rosso.

Il ciclista, 60 anni, è deceduto sul colpo.

Sono intervenuti l’elisoccorso di Alessandria, MSA Acqui Terme, CC e VVF ‎

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