Al via l’Alexandria Opera Festival, giunto alla quarta edizione, con un concerto denominato ” Una Serata all’Opera” il 6 giugno ore 21.15 presso il Paterno, Cortile Casa Madre di Don Orione, via Emilia 63.

L’Alexandria Opera Festival é un festival itinerante in luoghi pubblici e privati, che ha come caratteristica lo spostarsi da una località all’altra del territorio alessandrino.

Un modo per portare l’opera lirica e l’operetta anche in aree che non hanno solo accesso a teatri, ma anche a luoghi particolari a contatto con la natura e con siti d’arte.

Un Festival che raggiunge e aggiunge un pubblico sempre più ampio.

La scorsa edizione ha rappresentato una edizione fantastica con un pubblico sempre in aumento.

Quest’anno il Festival ha avuto molte richieste da parte di tanti Comuni; non riuscendo a soddisfare tutti c’é la promessa di farlo prossimamente.

Questo festival, nato per promuovere la grande tradizione lirica e farla dialogare con il territorio, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il patrocinio di Slala, Alexala e dei Comuni, nonché Proloco, torna ad animare il nostro territtorio con un cartellone di altissimo livello. L’associazione Lyricum ha lavorato intensamente per proporre una programmazione in grado di avvicinare sia i melomani più appassionati, sia un pubblico nuovo e curioso.

Il festival si svilupperà dal 6 giugno 2026 presso il Paterno, Cortile Casa Madre di Don Orione e gli angoli più suggestivi del nostro patrimonio territoriale alessandrino. L’itinerario delle esibizioni permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza immersiva, dove la grande musica si fonde con la bellezza anche architettonica della nostre valli e dei suoi dintorni.

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il cui contributo è fondamentale per mantenere altissima la qualità delle produzioni, la “Fondazione Uccio Camagna” e i Comuni, nonché le Pro Loco. Senza la sinergia tra pubblico e privato, tutto questo non sarebbe possibile. Vi invitiamo a scoprire man mano il programma completo e a vivere con noi questa straordinaria stagione lirica.

Ecco le date e i luoghi

6 giugno concerto lirico Tortona (Cortile del Paterno, Casa Madre Don Orione, via Emilia 63) ore 21.00

20 giugno Marengo, “Voix de France, Celebri arie del repertorio Lirico Francese (Auditorium) ore 21.00

12 luglio Garbagna, La Vedova Allegra (Piazza Doria, Cortile Romano Rovelli) ore 21.00

18 luglio a Pozzolo Formigaro, La Vedova Allegra ( Piazza del Castello) ore 21.00

25 luglio ad Avolasca, Gran Galá della lirica (Chiesa), serata a ricordo di Luciano Mariano, grande sostenitore del Festival.

1 agosto a Rocchetta Ligure, Gran Galá della Lirica (Palazzo Spinola, Salone) ore 21.00

5 settembre a Casasco, Concerto Lirico “Sotto le Stelle”, ore 21.00

11 settembre a Viguzzolo La Vedova Allegra (Teatro SOMS) ORE 21.00

19 settembre a San Sebastiano, Gran Galá della Lirica (Teatro La Stella d’Italia), ore 21.00