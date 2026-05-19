La Sezione Intemelia dell’istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione col Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, il Comune di Ventimiglia e il Fondo Antico della Civica Biblioteca Aprosiana ha organizzato una serie di appuntamenti speciali dedicati all’Ottocentesimo anniversario dalla morte di San Francesco (1226- 2026).
Dopo la grande partecipazione negli incontri precedenti, prosegue il ciclo degli “Incontri Francescani a Ventimiglia” sabato 23 maggio alle ore 16.00, presso il Museo “Girolamo Rossi”, con la conferenza della prof.ssa Anna Maria Ceriolo Verrando dedicata al Convento dei Frati Minori Osservanti e alla chiesa dell’Annunziata di Ventimiglia, eretti nei primi anni del XVI secolo sui resti della precedente chiesa di San Lazzaro, citata dai documenti almeno a partire dal XIV, per poi essere distrutti a causa della costruzione del complesso difensivo sabaudo negli anni ’30 del XIX secolo.
Il ciclo si concluderà giovedì 4 giugno alle ore 16, presso il Museo Rossi, con la conferenza del Canonico Luca Salomone dal titolo “L’immagine di San Francesco nelle chiese della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo”.
INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”
Via Verdi 41
18039 Ventimiglia
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