Nella serata di ieri si sono tenute le votazioni per la nomina del Direttivo della Squadra di Protezione Civile e il Sindaco Filippo Scola insieme ad assessori e consiglieri, desidera rivolgere al nuovo gruppo dirigente i più sinceri auguri di buon lavoro per il mandato che si appresta a iniziare.

Un sentito e doveroso ringraziamento va però innanzitutto al Responsabile uscente Marco Bestiale e al Vice Responsabile uscente Dario Calvo per il grande lavoro, la disponibilità e l’impegno profusi fino ad oggi a favore della comunità e della squadra.

Grazie alla loro azione, avviata nel 2023/2024, è stato infatti presentato un importante progetto per il potenziamento dell’attività di volontariato di Antincendio Boschivo, che ha consentito alla squadra di ottenere un significativo contributo per la dotazione di 2 nuovi moduli antincendio, consegnati pochi mesi fa e oggi a beneficio dell’intera comunità.

Un risultato concreto e importante, frutto della passione, della competenza e della costante attenzione verso il territorio e la sicurezza dei cittadini.

Il nuovo Direttivo, composto da volontari di ampia esperienza e già impegnati da anni nelle attività della squadra, sarà così formato:

Enzo Campagna – Responsabile

Davide Panizza – Vice Responsabile

Claudio Calzamiglia – Caposquadra

Marco Cardi – Caposquadra

Andrea Viale – Caposquadra