Alessandria, 8 maggio 2026 – Paolo Arrobbio è il nuovo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Ad eleggerlo, all’unanimità, è stato venerdì 8 maggio il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunitosi per la prima volta.

Il CdA ha anche individuato, al suo interno, il Dottor Domenico Mercogliano come nuovo vice Presidente. Completano il Consiglio di Amministrazione Roberto Livraghi, Luigi Bonzano e Rossana Balduzzi.



“Assumere la guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il Presidente Paolo Arrobbio – è per me un grande onore, e una forte responsabilità. Nel corso della mia carriera di dirigente di banca, e poi di amministratore di aziende del settore multiutility, ho operato a lungo in città e in provincia, e ben conosco le esigenze e le potenzialità delle nostre comunità e del nostro territorio, e il ruolo fondamentale della Fondazione, sul fronte economico ma anche culturale e di coesione sociale. Un pensiero commosso in questo momento va all’amico Luciano Mariano, che in questi anni ha saputo distinguersi con una guida attenta, rigorosa e illuminata di questo ente. Raccolgo, insieme a tutto il CdA, il suo testimone, con l’obiettivo di rendere la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sempre più solida e centrale, vero motore del territorio di tutta la provincia”.