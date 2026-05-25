Dal 27 al 29 maggio, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Tortona B (Ex scuola media “Mario Patri”) porteranno in alto i colori del Piemonte nella pallamano, nell’atletica e nel badminton.

Tortona si prepara a fare il tifo per i suoi giovani campioni. A partire da dopodomani, dal 27 fino al 29 maggio, la prestigiosa cornice degli impianti sportivi del Foro Italico ospiterà le attesissime finali nazionali dei Giochi della Gioventù 2025-2026, riservate alle Scuole secondarie di primo grado.

Quest’anno, a tenere alto l’onore di tutto il Piemonte ci sarà una talentuosa delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo Tortona B, pronti a misurarsi con i coetanei di tutta Italia in ben tre discipline differenti. Un traguardo prestigioso che premia l’impegno sportivo della scuola e dei suoi ragazzi.

I protagonisti della spedizione tortonese

Il fiore all’occhiello della delegazione piemontese sarà lo sport di squadra. A rappresentare la nostra regione nel torneo di pallamano sarà infatti la squadra mista dell’Istituto tortonese. Un gruppo affiatato che ha saputo conquistare il pass per le nazionali, composto da:

Alessio Ilie Grancea

Arianna Bosso

Giada Stranieri

Laila El Baggar

Laura Bottazzi

Leon Fiorito Fezia

Leonardo Ferretti

Marco Marcianò

Nando Koleci

Riccardo Angelo Pivetta

Sara Cuth

Yuki Barbieri

Non mancheranno le emozioni nemmeno nelle discipline individuali. Per l’atletica leggera su pista, i riflettori saranno puntati sulla velocità: Laila El Baggar (già impegnata con la squadra di pallamano) scenderà in pista nella gara degli 80 metri. L’obiettivo è cercare di ripetere l’eccellente prestazione già espressa durante la fase regionale di Torino, che le è valsa la qualificazione.

Nel badminton, invece, sarà Magdalena Maiwald a scendere in campo, pronta a incrociare le racchette e a gareggiare con grinta per il titolo nazionale di specialità.

Un’esperienza formativa indimenticabile

Nelle delicate fasi preliminari regionali, questi allievi hanno ampiamente dimostrato di possedere le capacità tecniche e la determinazione necessarie per affrontare nel migliore dei modi una vetrina importante come quella delle gare nazionali.

Da parte della redazione e di tutta la cittadinanza, va a loro il più grande in bocca al lupo. L’augurio è che possano godersi questa splendida avventura romana con serenità e con il giusto impegno sportivo, affinché, al di là di qualsiasi risultato agonistico, questi giorni rimangano un evento significativo e un ricordo indelebile nel loro percorso di vita e scolastico.

Forza ragazzi, Tortona fa il tifo per voi!

Nell’immagine sotto Laila El Baggar a sinistra e Magdalena Maiwald a destra