Dal 27 al 29 maggio, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Tortona B (Ex scuola media “Mario Patri”) porteranno in alto i colori del Piemonte nella pallamano, nell’atletica e nel badminton.
Tortona si prepara a fare il tifo per i suoi giovani campioni. A partire da dopodomani, dal 27 fino al 29 maggio, la prestigiosa cornice degli impianti sportivi del Foro Italico ospiterà le attesissime finali nazionali dei Giochi della Gioventù 2025-2026, riservate alle Scuole secondarie di primo grado.
Quest’anno, a tenere alto l’onore di tutto il Piemonte ci sarà una talentuosa delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo Tortona B, pronti a misurarsi con i coetanei di tutta Italia in ben tre discipline differenti. Un traguardo prestigioso che premia l’impegno sportivo della scuola e dei suoi ragazzi.
I protagonisti della spedizione tortonese
Il fiore all’occhiello della delegazione piemontese sarà lo sport di squadra. A rappresentare la nostra regione nel torneo di pallamano sarà infatti la squadra mista dell’Istituto tortonese. Un gruppo affiatato che ha saputo conquistare il pass per le nazionali, composto da:
- Alessio Ilie Grancea
- Arianna Bosso
- Giada Stranieri
- Laila El Baggar
- Laura Bottazzi
- Leon Fiorito Fezia
- Leonardo Ferretti
- Marco Marcianò
- Nando Koleci
- Riccardo Angelo Pivetta
- Sara Cuth
- Yuki Barbieri
Non mancheranno le emozioni nemmeno nelle discipline individuali. Per l’atletica leggera su pista, i riflettori saranno puntati sulla velocità: Laila El Baggar (già impegnata con la squadra di pallamano) scenderà in pista nella gara degli 80 metri. L’obiettivo è cercare di ripetere l’eccellente prestazione già espressa durante la fase regionale di Torino, che le è valsa la qualificazione.
Nel badminton, invece, sarà Magdalena Maiwald a scendere in campo, pronta a incrociare le racchette e a gareggiare con grinta per il titolo nazionale di specialità.
Un’esperienza formativa indimenticabile
Nelle delicate fasi preliminari regionali, questi allievi hanno ampiamente dimostrato di possedere le capacità tecniche e la determinazione necessarie per affrontare nel migliore dei modi una vetrina importante come quella delle gare nazionali.
Da parte della redazione e di tutta la cittadinanza, va a loro il più grande in bocca al lupo. L’augurio è che possano godersi questa splendida avventura romana con serenità e con il giusto impegno sportivo, affinché, al di là di qualsiasi risultato agonistico, questi giorni rimangano un evento significativo e un ricordo indelebile nel loro percorso di vita e scolastico.
Forza ragazzi, Tortona fa il tifo per voi!
Nell’immagine sotto Laila El Baggar a sinistra e Magdalena Maiwald a destra