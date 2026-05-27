Riapre le porte la rassegna letteraria valenzana che terrà compagnia ai lettori per tutto il mese di giugno. Un’occasione per dialogare con gli scrittori e usufruire del prestito serale. Ad inaugurare il ciclo sarà il romanzo “La valigia di zia Elsa”, un intrigante viaggio tra segreti familiari e la grande storia del Novecento. Nelle settimane successive spazio ad Anna Maria Ronchi, Dante Paolo Ferraris e Raffaella Romagnolo.

Il mese di giugno a Valenza si tinge delle sfumature della grande narrativa. A partire da giovedì 4 giugno, alle ore 21.00, la Biblioteca civica di Piazza XXXI Martiri 1 torna a ospitare l’attesa rassegna “Metti una sera in Biblioteca con…”. Si tratta di un ciclo di quattro appuntamenti pensati per accompagnare gli appassionati lettori alla scoperta delle storie direttamente dalla voce di chi le ha scritte, vivendo gli spazi culturali della città in una veste serale e inedita. Per tutta la durata degli eventi, infatti, sarà anche possibile usufruire del servizio di prestito libri.

Ad alzare il sipario sulla rassegna sarà l’autrice Patrizia Monzeglio, che presenterà la sua ultima fatica letteraria intitolata “La valigia di zia Elsa” (Neos Edizioni, 2025). Ad accompagnarla in questo primo incontro, dialogando con lei sui temi del libro, ci sarà Massimo Iaretti, Direttore della testata ilgiornaledivalenza.it.

Il romanzo della Monzeglio, ambientato in un immaginario borgo adagiato sulle colline del Monferrato, cattura il lettore con il ritmo incalzante tipico del genere mistery. La trama prende il via dall’eredità di una vecchia valigia, un vero e proprio vaso di Pandora dal quale emergono documenti, lettere e vecchie fotografie in grado di scardinare le certezze del passato. La protagonista, Francesca, si troverà così costretta a mettersi sulle tracce di verità scomode per comprendere le proprie radici. Un’indagine familiare che finirà per intrecciarsi inesorabilmente con le pagine più drammatiche e intense della storia del ‘900: dal trauma dell’8 settembre alla lotta partigiana, passando per le famiglie divise su fronti opposti e l’immane tragedia degli ebrei. Un’opera che spinge a riflettere sul significato della memoria e sull’importanza di non disperdere il ricordo del nostro passato.

Un tema, quello della memoria storica, particolarmente caro a Patrizia Monzeglio. Dopo una lunga carriera manageriale in ambito bancario, l’autrice ha infatti ricoperto il ruolo di Assessore del Comune di Vignale Monferrato, curando mostre e pubblicazioni legate alla Resistenza e alla Grande Guerra. Già autrice del romanzo “La ragione del silenzio” e di svariati racconti inseriti in prestigiose antologie, collabora attivamente come recensionista per diverse testate online del territorio.

L’incontro con Patrizia Monzeglio è solo il primo capitolo di un mese ricchissimo. Ecco il calendario completo della rassegna:

Giovedì 4 giugno, ore 21.00 – Biblioteca civica: “La valigia di zia Elsa” di Patrizia Monzeglio (Neos Edizioni, 2025).

– Biblioteca civica: di Patrizia Monzeglio (Neos Edizioni, 2025). Giovedì 11 giugno, ore 21.00 – Biblioteca civica: “Tesserne istoria ad altre età potrei” di Anna Maria Ronchi (Araba Fenice, 2025).

– Biblioteca civica: di Anna Maria Ronchi (Araba Fenice, 2025). Giovedì 18 giugno, ore 21.00 – Biblioteca civica: “Missione arcobaleno 25 anni dopo – I racconti dei volontari piemontesi al campo di accoglienza di Valona” di Dante Paolo Ferraris (2026).

– Biblioteca civica: di Dante Paolo Ferraris (2026). Giovedì 25 giugno, ore 21.00 – Piazzetta del Centro Comunale di Cultura: “La segreta cura” di Raffaella Romagnolo (Mondadori, 2026).

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email biblioteca@comune.valenza.al.it o al numero telefonico 0131 949286.