Incendio di sterpaglie a Tortona intervengono i vigili del Fuoco 7 Mag, 2026 | Tortona | I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono stati impegnati nella mattina di oggi in strada Cascina Bellaria alla Frazione di Rivalta Scrivia di Tortona per un incendio di sterpaglie che minacciava di propagarsi ai campi circostanti. Download QR 🠋 Condividi: Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Tweet Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Condividere: Valutare: