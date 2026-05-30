Dal trionfo ai David di Donatello alle anteprime d’autore, fino alla serata speciale per Giulio Regeni. La sala valenzana si conferma presidio culturale e di riflessione per il territorio.

VALENZA (AL) – Il Cinema Sociale di Valenza inaugura una stagione di grandissimo profilo cinematografico, capace di coniugare il grande spettacolo internazionale con la qualità d’autore italiana e l’impegno civile. Tre titoli imperdibili che guideranno lo spettatore tra i misteri dell’animo umano, la poesia del viaggio della provincia italiana e la ricerca incessante di verità e giustizia.

Di seguito il calendario dettagliato degli appuntamenti in programma:

ILLUSIONE Mercoledì 3 e Venerdì 5 Giugno, ore 21:00 Un film di Francesca Archibugi. Con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini.

LE CITTÀ DI PIANURA Giovedì 4 Giugno, ore 21:00 Un film di Francesco Sossai. Con Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Filippo Scotti.

Vincitore di 8 David di Donatello, tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista (Sergio Romano)

GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO Martedì 9 Giugno, ore 21:00 Un documentario di Simone Manetti. Sceneggiatura di Emanuele Cava, Matteo Billi e Simone Manetti.

A proposito del documentario, i genitori di Giulio hanno dichiarato:

“Confidiamo che la diffusione di questo documentario possa fare conoscere la nostra lunga battaglia per ottenere verità e giustizia e possa fare comprendere tutto il male che abbiamo dovuto affrontare e gli ideali che ci hanno animati. Ci auguriamo che la consapevolezza di “tutto il male del mondo” che si è abbattuto su Giulio e su di noi, possa renderne più difficile la sua reiterazione, che pure sappiamo compiersi, spesso nell’impunità, ai danni dei molti Giuli e Giulie del mondo”.