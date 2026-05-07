Il Comune di Alessandria inaugura sui propri canali istituzionali Facebook e Instagram una nuova rubrica social dal titolo “Alessandrini nel Mondo”, un progetto editoriale dedicato a raccontare le storie di persone nate o cresciute in Città che hanno costruito il proprio percorso professionale e umano al di fuori del territorio comunale.

L’iniziativa si propone come un vero e proprio viaggio tra esperienze diverse e significative, che attraversano ambiti come musica, letteratura, gastronomia, spettacolo e fotografia, restituendo alla comunità il profilo di cittadine e cittadini che hanno portato il talento e l’identità alessandrina oltre i confini locali.

“Alessandrini nel Mondo” intende valorizzare figure che, pur operando lontano da Alessandria, hanno contribuito a diffondere competenze, cultura e visione, mantenendo un legame significativo con le proprie origini, attraverso contenuti veicolati in formati digitali efficaci per il pubblico giovane, come caroselli e reel.

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di comunicazione istituzionale volta a rafforzare il racconto identitario della Città e a renderlo accessibile e coinvolgente anche attraverso i linguaggi dei social media.

La narrazione sarà istituzionale ma non distante, con l’obiettivo di ispirare orgoglio civico, favorire la partecipazione della cittadinanza e incentivare la condivisione di contenuti di qualità.

La nuova rubrica si pone inoltre alcuni obiettivi strategici: aumentare l’engagement sui canali social del Comune, valorizzare l’identità culturale alessandrina attraverso storie concrete, creare un archivio narrativo digitale delle figure di rilievo legate alla città, rafforzare il senso di appartenenza della comunità e contribuire a migliorare l’immagine di Alessandria anche verso l’esterno.

“Alessandrini nel Mondo” è quindi un progetto che guarda lontano, ma che mantiene saldo il legame con la città, offrendo esempi concreti, percorsi di vita e occasioni di ispirazione per tutta la comunità.