L’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione APS”, nelle figure del Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo, esprime profonda soddisfazione per la riuscita del concerto tenutosi venerdì 8 maggio presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie (Bossi) a Pontecurone. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo, riunito in un momento di gioia e ascolto.

La serata è stata aperta dalla lettura di una lettera di saluto inviata dal Presidente dell’Associazione, Mons. Piero Lugano, da San Giovanni in Laterano a Roma. Il messaggio, letto all’inizio della serata dal Maestro Gian Maria Franzin, ha sottolineato come l’Associazione desideri essere una presenza attiva nel paese, non solo per valorizzare la memoria dei luoghi legati a Don Orione, ma per favorire l’incontro e la fraternità. Significativa è stata inoltre la presenza del Sindaco Giovanni Valentino D’Amico e dell’Assessore Lorenzo Mazza, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione Comunale.

Il concerto è stato vissuto come un momento di elevazione spirituale, capace di donare serenità attraverso la bellezza della musica. Un significato particolare è stato dato alla data dell’8 maggio: oltre a essere il mese mariano e il mese della canonizzazione di Don Orione (16 maggio), si è celebrato il primo anniversario del pontificato di Papa Leone. Seguendo l’esempio del fondatore, il concerto è stato dedicato proprio al Santo Padre, rinnovando quel legame di devozione e amore che il Santo di Pontecurone ha sempre insegnato.

Per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con il Liceo Musicale “Umberto Eco” di Alessandria ha permesso a oltre venti giovani musicisti e cantanti di esibirsi con passione. L’Associazione considera un onore offrire a questi nuovi talenti l’opportunità di esibirsi dinanzi a una platea così attenta, valorizzando il loro grande impegno in un periodo dell’anno scolastico particolarmente intenso per lo studio. Un vivo e sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso concretamente possibile questo incontro:

Al Maestro Gian Maria Franzin, per la professionalità e la collaborazione con cui affianca e supporta sempre l’Associazione.

Alla Direzione, ai professori del Liceo, che hanno guidato i ragazzi in questo percorso musicale. Ai genitori e a tutte le volontarie, sempre presenti e preziose nell’organizzazione e nei preparativi.

L’Associazione invita tutta la cittadinanza al prossimo evento di domenica 24 maggio. Sarà una giornata dedicata a bambini, giovani e famiglie per riscoprire il valore del confronto amichevole tra i quattro quartieri del paese.

Lo slogan della giornata sarà: “Sport, amicizia e giochi in libertà”, un invito a stare insieme e collaborare riscoprendo i giochi di un tempo.