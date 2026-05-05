In occasione dei ricchi festeggiamenti denominati “Aspettando il Giro”, organizzati dall’Amministrazione comunale di Novi Ligure per l’arrivo della 12ª tappa del Giro d’Italia, domenica 10 maggio alle ore 21, nella suggestiva cornice del Museo dei Campionissimi, andrà in scena lo spettacolo musical-teatrale “CONCERTO PER UN CAMPIONISSIMO”, dedicato alle più belle canzoni sul ciclismo.

Protagonisti saranno la raffinata voce di Flavia Barbacetto, la voce recitante dell’attore Emanuele Arrigazzi, la voce della memoria di Faustino Coppi (figlio del Campionissimo) e i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria: Massimo Barbierato e Matteo Ferrario ai violini, Alessandro Buccini alla viola, Luciano Girardengo al violoncello, Michela Gatti al contrabbasso, Andrea Albertini al pianoforte, Giuseppe Canone al clarinetto, sax soprano e fisarmonica, e Stefano Resca alla batteria.

L’adattamento drammaturgico è firmato da Allegra De Mandato, mentre gli arrangiamenti musicali sono a cura di Stefano Cabrera.

Lo spettacolo propone un percorso musicale attraverso celebri brani dedicati al mondo del ciclismo, da Trio Lescano a Paolo Conte, Gino Paoli, Francesco Baccini, Enrico Ruggeri e altri. A intrecciarsi con la musica, il racconto affidato alla voce dell’attore e a quella di Faustino Coppi: un viaggio fatto di tappe, salite e discese, costruito per frammenti, tra rincorse, fughe e volate, capace di restituire il ritmo di una gara e, al tempo stesso, di evocare scorci di storia d’Italia e geografie del cuore.

Negli anni lo spettacolo è stato presentato in numerose tappe del Giro d’Italia, con ripresa RAI e presentazione di Bruno Pizzul, a Castellania (Cortile Casa Coppi) e al Col du Galibier, in Francia, in occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato a Marco Pantani a 2.300 metri di altitudine, alla presenza di numerosi tifosi e del padre.

L’ingresso è libero. Si ringraziano per il sostegno Acos Group e la Fondazione CRAL di Alessandria.