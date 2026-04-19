La negligenza di alcune sta raggiungendo livelli mai visti primi. E’ l’unica considerazione che può nascere venendo a sapere cosa é accaduto oggi al cimitero di Rivalta Scrivia, frazione di Tortona.

Alcune persone si sono recati al cimitero a trovare loro cari defunti ed hanno visto un tubo dal quale fuori usciva l’acqua potabile che ha provocato un danno.

Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno provveduto a chiudere l’acqua e mettere in sicurezza la zona. Secondo quanto é stato possibile appurare sarebbe la seconda volta che capita una cosa del genere e cioé che qualcuno smonta il rubinetto lo ruba lasciando che l’acqua esca dal tubo.