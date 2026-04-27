Il 28 aprile, l’Istituto Comprensivo Tortona B ospita un talk con esperti di neuropsicologia e pedagogia per fare il punto sull’impatto dei device digitali nell’età evolutiva.

TORTONA – Non è più una questione di “se”, ma di “come”. In un mondo sempre più iper-connesso, il rapporto tra bambini e tecnologia è diventato uno dei temi caldi per genitori ed educatori. Come bilanciare le straordinarie opportunità di apprendimento offerte dagli smartphone con i potenziali rischi per lo sviluppo cognitivo e relazionale?

Per rispondere a queste domande, l’Istituto Comprensivo Tortona B ha organizzato una conferenza dal titolo emblematico: “Smartphone e Bambini: Rischi e Opportunità”. L’appuntamento è fissato per martedì 28 aprile alle ore 18:00, presso la Palestra dell’Istituto in Piazzale Mossi.

Un approccio scientifico per una sfida quotidiana L’evento non vuole essere un processo alla tecnologia, quanto piuttosto un momento di riflessione guidata da solide basi scientifiche. Il dibattito vedrà la partecipazione di due figure di riferimento nel settore: la Dott.ssa Maria Mazzocchi, terapista psicoeducativa e psicopedagogista, e la Dott.ssa Michela Parodi, neuropsicologa clinica e psicoterapeuta.

Focus sull’età evolutiva Il cuore dell’incontro sarà l’analisi dell’impatto della tecnologia nell’età evolutiva. In una fase in cui il cervello dei bambini è estremamente plastico, l’esposizione agli schermi richiede consapevolezza e strumenti critici che spesso mancano nel “kit di sopravvivenza” dei genitori moderni. L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Tortona e del Network Family in Italia, confermando l’importanza di fare rete tra istituzioni, scuola e famiglie per affrontare le sfide della cittadinanza digitale.

Info e Partecipazione L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. La partecipazione è caldamente consigliata non solo ai genitori, ma anche a insegnanti e operatori del settore giovanile. L’appuntamento è per martedì 28 aprile, alle ore 18:00, presso la Palestra I.C. Tortona B (P.le Mossi). Per maggiori informazioni è possibile scrivere a alic83500d@istruzione.it.