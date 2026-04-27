Come ogni anno, la mano laboriosa della Confcommercio del Golfo Dianese si unisce all’entusiasmante avventura di Aromatica, appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo, della tradizione ligure e delle eccellenze enogastronomiche e mette in campo una serie di iniziative che coinvolgono vari settori produttivi e compartecipano al successo corale della manifestazione.

Sono ben 31 i ristoranti del Golfo che aprono le porte alla fantasia culinaria, proponendo piatti studiati per esaltare al massimo le aromatiche. Quello del Piatto a Tema è un viaggio gastronomico attraverso sapori e profumi unici, dove ogni boccone è un’esplosione di gusto.

L’arte della mixology incontra la freschezza delle aromatiche in un confronto all’ultima miscela: il Concorso Cocktail. Sedici i bar del Golfo che si sfideranno a colpi di creatività e abilità, proponendo cocktail unici e seducenti, con le aromatiche protagoniste indiscusse. Una giuria di esperti assaggerà e valuterà le creazioni, decretando il vincitore che avrà l’onore di vedere il suo cocktail entrare nel menù dei locali partecipanti.

Anche le dolci tentazioni si tingono dei profumi di Aromatica, con le migliori pasticcerie, panetterie e gelaterie del Golfo che si cimentano in creazioni uniche e innovative. Via libera a Le Specialità aromatiche: dalle torte più soffici ai gelati più cremosi, ogni boccone è una promessa di dolcezza e freschezza, arricchita dall’inaspettata nota delle erbe più profumate e caratteristiche del nostro territorio.

In un evento di compartecipazione totale come Aromatica, non può mancare il tradizionale Concorso Vetrine, con i negozi del Golfo che si trasformano in scenografie incantate. Con creatività e maestria, i commercianti allestiscono le loro vetrine, giocando con colori, forme e profumi per catturare l’attenzione. Una giuria di esperti decreta il vincitore, che riceve l’ambito riconoscimento durante una cerimonia di premiazione nel cuore della manifestazione.