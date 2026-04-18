In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria parteciperà all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS con una serie di iniziative pensate per offrire occasioni concrete di prevenzione e approfondimento rivolte alla cittadinanza.

In particolare, giovedì 23 aprile saranno in programma visite ginecologiche gratuite presso l’Ambulatorio di Ginecologia dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio. La SC Ginecologia metterà a disposizione visite con ginecologo fino a esaurimento posti, dalle 15.00 alle 17.00. Per accedere è necessaria la prenotazione obbligatoria, contattando la Segreteria di Ginecologia al numero 0131 206824, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Accanto all’attività ambulatoriale, l’AOU AL proporrà anche un percorso di informazione e sensibilizzazione attraverso i propri canali digitali. Dal 22 al 29 aprile saranno pubblicate sui profili Instagram “aoualessandria” e Facebook “Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” alcune video-pillole social dedicate a temi di particolare interesse per la salute femminile, curate dai professionisti dell’Azienda.

Per quanto riguarda la senologia, la Breast Unit realizzerà un approfondimento dal titolo “I numeri dello screening: la terapia neoadiuvante per il carcinoma mammario”, con l’obiettivo di offrire informazioni chiare e accessibili su prevenzione, diagnosi e percorsi di cura.

Sul fronte della psichiatria, le video-pillole prenderanno spunto dalla giornata di studio “Il cervello delle donne nell’era dell’intelligenza artificiale – tra salute, psiche, bellezza” e saranno realizzate in sinergia con il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI, per proporre una riflessione sul benessere psicologico femminile, sui vissuti emotivi e sul rapporto tra salute, identità e dimensione relazionale.