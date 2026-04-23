A seguito della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale di Imperia Simone Vassallo comunica che la prossima seduta del Consiglio Comunale è convocata per martedì 28 aprile alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Sindaco.
Convenzione per lo svolgimento in forma associata di specifici servizi tecnico-amministrativi tra Provincia di Imperia e Comune di Imperia – Integrazioni.
Presa d’atto dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 23.09.2021 per cessazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo unità immobiliari realizzate ex art. 35 della legge n. 865/1971 in diritto di proprietà o trasformate da diritto di superficie in diritto di proprietà e determinazioni conseguenti.
Proposta alla Regione Liguria di adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia.
Convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000, tra i Comuni del Bacino Imperiese avente ad oggetto i servizi di igiene urbana. Approvazione.
Approvazione del Rendiconto della gestione 2025 e relativi allegati.
Applicazione dell’Istituto della definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 1, commi 102-110 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025.
Terza variazione di bilancio di previsione 2026/2028.
Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2026-2028 – Terzo Aggiornamento al Triennale Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 03/12/2025.
Istituzione del garante dei diritti degli anziani. Approvazione Regolamento
Mozione: Interventi per il rilancio del commercio locale e la rigenerazione commerciale del centro storico.
Mozione: Adesione al trattato di non proliferazione dei combustibili fossili.
Interpellanza: Avviso Pubblico Marina di Imperia srl.
Interpellanza: Chiarimenti su sicurezza ciclopedonale.